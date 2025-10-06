Thưởng 5 người dân cung cấp tin về nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai

Ngày 6/10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao khen thưởng cho người dân, cá nhân, đơn vị tham gia phá vụ án giết người, cướp tài sản, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đak Nhau.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao khen thưởng cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, có các đơn vị như: Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM; Công an xã Đak Nhau; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai;...

Ngoài ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng thưởng cho 5 cá nhân trong Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và 5 quần chúng hỗ trợ tích cực trong việc truy bắt nghi phạm.

Ngoài ra, để kịp thời động viên, UBND tỉnh Đồng Nai tặng thưởng cho Ban chuyên án, Công an tỉnh Đồng Nai số tiền 500 triệu đồng.

Các đơn vị được trao khen thưởng nhờ thành tích phá nhanh vụ án nghiêm trọng (Ảnh: Thuận Thiên).

Tại cuộc họp báo được tổ chức chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đánh giá cao nguồn thông tin từ người dân cung cấp. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, người dân đã cung cấp rất nhiều nguồn tin, trong đó có 50 nguồn tin giá trị.

"Người dân hỗ trợ thông tin rất tốt cho cảnh sát. Có thể nói, nguồn tin quan trọng nhất để phá nhanh vụ án là từ người dân cung cấp", Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá.

Trước đó, sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu. Trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, che kín mặt xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta mang vật giống súng tự chế.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đánh giá cao thông tin người dân cung cấp (Ảnh: Phước Tuần).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TPHCM, công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung tối đa lực lượng, với mục tiêu bắt giữ nghi phạm trong 72 giờ.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đã giao Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng, trực tiếp chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, TPHCM, Khánh Hòa, Thanh Hóa, huy động toàn bộ lực lượng để đấu tranh, truy xét.

Các đơn vị nỗ lực ngày đêm, truy vết đường đi của nghi phạm qua nhiều địa bàn. Đến ngày 5/10, Ban chuyên án xác định nghi phạm đang có mặt tại một căn nhà ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ), cách hiện trường vụ án mạng khoảng 40km theo đường chim bay.

Đến 15h30 ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, đang cư trú tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Sỹ Tùng về tội Giết người, Cướp tài sản.