Hải quan đẩy nhanh thông quan thực phẩm sau khi tạm dừng Nghị định 46

Ngày 5/2, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thông quan đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn và tránh phát sinh ách tắc tại cửa khẩu.

Theo Cục Hải quan, ngày 4/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/2026 tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 của Chính phủ.

Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại Nghị quyết 09/2026 để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu (bao gồm cả các tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng chưa thông quan).

Các đơn vị bố trí lãnh đạo, công chức đơn vị trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh, ưu tiên đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu còn tồn đọng. Đại diện các đơn vị chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan nếu để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan tại đơn vị.

Song song đó, các đơn vị kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn xử lý, đảm bảo tránh gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu.

Xe chở hàng hóa bị ùn ứ tại cửa khẩu hồi tháng 1/2022 (Ảnh: Quân Đỗ).

Theo Nghị quyết 09, thời gian thực hiện Nghị định 46 sẽ lùi đến ngày 15/4. Các quy định về an toàn thực phẩm với thực phẩm, nông sản nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ (Nghị định 15).

Sau thời gian này, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các địa phương chuẩn bị đủ điều kiện để thực hiện theo quy định mới tại Nghị định 46.

Từ cuối tuần trước, hàng nghìn container hàng hóa bị ùn ứ tại cửa khẩu, cảng biển do vướng mắc khi thực hiện Nghị định 46. Theo Cục Hải quan, Nghị định 46 đã không có quy định chuyển tiếp về trình tự, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng thực phẩm nói chung và các lô hàng là sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm nói riêng (là mặt hàng thuộc đối tượng phải kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu).

Cục Hải quan cho biết có tình trạng các lô hàng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng chưa thể làm thủ tục kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm để hoàn thành thủ tục hải quan, dẫn đến ách tắc tại cửa khẩu.