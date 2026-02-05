Với tên lửa Meteor, chiến đấu cơ Ukraine có thể không chiến ngang ngửa với tiêm kích hiện đại của Nga như Su-35 (Ảnh minh họa: Telegram).

Tuy nhiên, việc chuyển giao tên lửa Meteor có thể đi kèm với điều kiện Ukraine phải mua máy bay chiến đấu Saab Gripen, một kế hoạch vẫn còn nhiều nghi vấn về thời gian thực hiện.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận tên lửa Meteor nằm trong gói viện trợ an ninh tiếp theo của Thụy Điển, cùng với tiêm kích Gripen E, hệ thống phòng không, radar Saab, hệ thống tác chiến điện tử và máy bay không người lái. Thông báo được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và người đồng cấp Thụy Điển, Paul Jonsson.

Tại Triển lãm Hàng không Singapore, một quan chức của Saab cho biết việc chuyển giao tên lửa Meteor đang được thảo luận và việc đưa nó vào bất kỳ gói trang bị Gripen nào là điều “tự nhiên”.

Meteor: Vũ khí thay đổi cuộc chơi

Nhu cầu về một loại vũ khí như Meteor của Không quân Ukraine đã rõ ràng từ lâu. Meteor được đánh giá là một trong những tên lửa không đối không có khả năng nhất trên thế giới, với đặc điểm nổi bật là hệ thống động cơ phản lực ramjet độc đáo.

Động cơ này cho phép tên lửa điều chỉnh lực đẩy trong bất kỳ giai đoạn bay nào, đảm bảo tên lửa vẫn còn lượng dự trữ năng lượng đáng kể trong giai đoạn tấn công cuối cùng. Điều này giúp tăng đáng kể “vùng không thể thoát” của Meteor, khiến mục tiêu khó né tránh hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson công bố thỏa thuận trước một chiếc máy bay Gripen E tại Linköping, Thụy Điển, vào tháng 10/2025 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Thụy Điển).

Meteor có tầm bắn xa nhất trong số tên lửa không đối không của phương Tây, ước tính khoảng 209km. Tên lửa này cũng được trang bị đầu dò radar chủ động cho giai đoạn cuối và liên kết dữ liệu hai chiều, cung cấp thông tin cập nhật liên tục cho phi công phóng.

Hiện tại, tên lửa không đối không mạnh nhất của Không quân Ukraine là AIM-120 (AMRAAM), được trang bị cho máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, tầm bắn của AMRAAM (gần 75km) vẫn bị vượt xa bởi tên lửa R-37M của Nga (tầm bắn khoảng 200km) trên tiêm kích Su-35 hoặc MiG-31, thường được phóng từ ngoài tầm bắn của máy bay Ukraine.

Meteor được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine cân bằng lại cuộc chiến trên không, đặt máy bay Nga vào tình thế nguy hiểm.

Thách thức và cơ hội

Meteor là sản phẩm của hãng sản xuất tên lửa MBDA của châu Âu, với sự tham gia của Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Việc chuyển giao tên lửa này cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào đánh giá rủi ro tình báo của các quốc gia đối tác, đặc biệt là nguy cơ công nghệ tên lửa rơi vào tay Nga.

Ukraine đã ký 2 thư bày tỏ ý định về việc mua tới 150 máy bay chiến đấu Gripen E từ Thụy Điển và tới 100 máy bay Rafale từ Pháp trong 10 năm tới. Gripen và Meteor có thể được sử dụng kết hợp hiệu quả với 2 chiếc máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) Saab 340 được Thụy Điển tặng.

Tiêm kích Rafale được trang bị đầy đủ vũ khí, bao gồm cả tên lửa Meteor (Ảnh: Dassault).

Tuy nhiên, việc mua sắm số lượng lớn máy bay chiến đấu tiên tiến như vậy vẫn còn nhiều câu hỏi về tính khả thi. Các thư bày tỏ ý định chỉ thể hiện cam kết chính trị, không phải là thỏa thuận mua bán ràng buộc.

Một lộ trình nhanh hơn để đưa Meteor vào hoạt động ở Ukraine có thể là Thụy Điển cung cấp chiến đấu cơ Gripen C/D đã qua sử dụng, vốn cũng tương thích với Meteor. Các quan chức Thụy Điển cho biết sẽ mất khoảng 3 năm để sản xuất Gripen E mới, trong khi Ukraine muốn nhận được những chiếc Gripen đầu tiên vào năm 2026.

Dù còn nhiều thách thức, việc Ukraine tiến tới sở hữu tên lửa Meteor là một bước quan trọng, hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể cục diện chiến tranh trên không, cho phép phi công Ukraine tấn công máy bay Nga ở tầm xa hơn và tạo ra thách thức mạnh mẽ đối với sự tự do di chuyển hiện tại của Nga.