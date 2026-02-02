Người phụ nữ lấy nhầm xe máy khi đi mua sắm ở Tây Ninh

Ngày 2/2, Công an xã Rạch Kiến (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao xe máy cho chủ sở hữu bị lấy nhầm, đồng thời trả lại phương tiện để lại trong bãi xe cho người phụ nữ đi mua sắm.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 26/1, Công an xã Rạch Kiến nhận tin báo từ Công ty TNHH San Hà (Khu công nghiệp Cầu Tràm, xã Rạch Kiến) về việc một khách hàng đi xe máy hiệu Honda Future màu đen, biển số 54K1-6408 đến mua hàng.

Hai chủ phương tiện hoàn trả xe máy khi lấy nhầm (Ảnh: N.H.).

Khi rời cửa hàng, người này đã lấy nhầm xe máy cùng nhãn hiệu Honda Future nhưng mang biển số 54V1-311A của bà Vũ Thị Nhung (44 tuổi, ngụ ấp Long Thanh, xã Rạch Kiến) dựng trước cửa. Chiếc xe mang biển số 54K1-6408 bị để lại tại bãi xe.

Khẩn trương xác minh theo địa chỉ cư trú và biển số đăng ký, hai ngày sau, Công an xã Rạch Kiến xác định người lấy nhầm xe là chị Nguyễn Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ xã Phước Lý, Tây Ninh). Nguyên nhân do hai xe có màu sơn giống nhau, đều gắn một gương chiếu hậu và túi xách ở sau xe.

Sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi, công an mời hai bên đến làm việc và tiến hành đổi lại xe máy cho đúng chủ sở hữu.