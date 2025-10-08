Xử phạt TikToker xuyên tạc vụ 3 người bị bắn ở Đồng Nai

Ngày 8/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Đ.H.V. (SN 1994, ngụ tại phường Đông Hòa, TPHCM) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

N.Đ.H.V. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, ngày 7/10, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện N.Đ.H.V. sử dụng tài khoản TikTok Vũ Râu để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về kết quả công tác đấu tranh, bắt giữ Lê Sỹ Tùng trong vụ án tước đoạt mạng sống của 3 người tại xã Đak Nhau.

Làm việc với cơ quan công an, N.Đ.H.V. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang TikTok cá nhân, cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng.