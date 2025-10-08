Xử phạt TikToker xuyên tạc vụ 3 người bị bắn ở Đồng Nai
(Dân trí) - N.Đ.H.V. sử dụng tài khoản TikTok để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về kết quả công tác đấu tranh, bắt giữ Lê Sỹ Tùng trong vụ án tước đoạt mạng sống của 3 người tại xã Đak Nhau.
Ngày 8/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Đ.H.V. (SN 1994, ngụ tại phường Đông Hòa, TPHCM) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Trước đó, ngày 7/10, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện N.Đ.H.V. sử dụng tài khoản TikTok Vũ Râu để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về kết quả công tác đấu tranh, bắt giữ Lê Sỹ Tùng trong vụ án tước đoạt mạng sống của 3 người tại xã Đak Nhau.
Làm việc với cơ quan công an, N.Đ.H.V. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang TikTok cá nhân, cam kết không tái phạm.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng.
Sáng 3/10, một người phụ nữ đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau, Đồng Nai, hốt hoảng khi phát hiện bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi) cùng chồng là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi) và cháu Đỗ Tiến T. (11 tuổi) tử vong bất thường. Sự việc được trình báo công an xã ngay lập tức.
Chính quyền địa phương đến hiện trường, phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, 3 nạn nhân bị bắn vùng đầu, két sắt trong nhà bị phá.
Sau 56 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (SN 1993).
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sỹ Tùng về tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.