Dã tâm của người vợ hạ độc chồng và 3 thân nhân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu làm rõ được động cơ gây án của Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986) khi đầu độc cháu trai và 3 thành viên khác trong gia đình tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Tại cơ quan điều tra, Bích khai do mâu thuẫn chuyện gia đình, bà dùng Xyanua đầu độc lần lượt người thân khiến 3 người tử vong, trong đó có chồng và 2 cháu ruột. Công an đang tiếp tục làm rõ cái chết của con trai Bích và ông Nguyễn Văn Hải (cha ruột nghi phạm).

Từ mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt

Tháng 6, trong thời gian sống với gia đình anh trai thứ 2 tên Lâm (SN 1979) tại căn nhà là tiệm bán cơm trên đường Hùng Vương, ấp Sơn Hà (xã Vĩnh Thanh), Bích xảy ra mâu thuẫn với chị dâu tên Nh. về chuyện sửa nhà, mua bồn rửa bát.

Chị dâu của Bích cho rằng, chưa đầy một năm, gia đình có 5 người chết, có thể do cách thiết kế căn nhà không phù hợp, muốn chỉnh lại để đổi phong thủy. Dù Bích kiên quyết phản đối, vợ chồng ông Lâm vẫn thuê thợ về sửa chữa.

Điều này khiến Bích bực tức, nảy sinh ý định dùng Xyanua giết cháu ruột tên N.H.B.T. (18 tuổi, con anh trai) để trả thù.

Chân dung Nguyễn Thị Hồng Bích, kẻ đầu độc người thân vì mâu thuẫn chuyện gia đình (Ảnh: A.H.).

Ngày 22/6, Bích thấy cháu T. với gương mặt nhiều mụn nên liền đến hỏi chuyện, vờ nói trước đây mặt cô cũng như vậy, nhờ uống thuốc mát gan mau khỏi. Bích hỏi T. muốn uống thuốc đó không để mua giúp. Khi cháu trai đồng ý, Bích mua thuốc dạng viên con nhộng rồi thay bằng Xyanua, đưa cho T. uống.

Sau khi uống, T. hôn mê và mất tri giác, được mẹ tức tốc đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm độc Xyanua.

Lúc này, gia đình bên ngoại của T. nảy sinh nghi ngờ khi trong vòng 8 tháng (từ tháng 10/2023 đến 5/2024), nhà sui gia là ông Nguyễn Văn Hải có 5 người chết bất thường.

Những người này gồm: ông Hải, con rể và 3 đứa cháu. Các nạn nhân tử vong cùng chung triệu chứng đau đầu, khó thở, nôn ói, tức ngực… Linh tính nghi bị đầu độc, người cậu của T. đã đến cơ quan điều tra trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Hồng Bích là kẻ bị tình nghi nên đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại trụ sở, Bích thừa nhận đầu độc con của anh ruột để trả thù do mâu thuẫn chuyện gia đình.

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Hành vi tàn độc

Từ hành vi đê hèn của Bích, dùng Xyanua hòng đoạt mạng cháu, trả thù vợ chồng anh trai vì sửa nhà trái ý mình, cộng thêm trình báo của gia đình sui gia ông Hải, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra 5 cái chết bất thường trước đó.

Sau nhiều ngày đấu tranh, Nguyễn Thị Hồng Bích bước đầu thừa nhận đã có thêm 3 lần dùng Xyanua hạ độc chồng và 2 cháu ruột, các nạn nhân tử vong ngay tại căn nhà ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Bích khai rằng, ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (SN 1985, chồng của Bích) gần đây không chí thú làm ăn, đam mê cờ bạc dẫn đến nợ nần nên nghi phạm nảy sinh ý định sát hại.

Bị can Bích bước đầu thừa nhận đã hạ độc ông Nguyễn Văn Hải khiến chồng thiệt mạng (Ảnh: A.H.).

Ngày 14/10/2023, Bích dùng Xyanua bỏ vào thuốc của chồng, khiến người đầu gối tay ấp uống vào bị tức ngực, khó thở, đau đầu… rồi tử vong sau 4 ngày ở bệnh viện.

Đầu tháng 1/2024, sau khi chồng chết, Bích cặp bồ với một người đàn ông làm trong ngành điện lực, bị em gái thứ 5 trong gia đình "nói ra nói vào" và mâu thuẫn tiền bạc. Sẵn có Xyanua trong nhà, Bích đầu độc bé N.K.D. (7 tuổi, con của em gái) khiến nạn nhân tử vong.

Tiếp đó, tháng 5, cũng với thủ đoạn trên, Bích hạ độc cháu trai N.H.N. (12 tuổi, con của ông Lâm), nạn nhân thiệt mạng.

Từ lời khai của Bích, công an thu giữ được một bình Xyanua, trọng lượng 0,7kg, được giấu tại nghĩa trang gần nhà ở ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định Bích nợ nần nhiều người. Sau cái chết của chồng và con trai, Bích được hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ 800 triệu đồng. Số tiền này, Bích tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Như vậy, đến nay công an đã làm rõ được việc Bích đầu độc tổng cộng 4 người khiến 3 nạn nhân tử vong. Hai nạn nhân tử vong còn lại là ông Nguyễn Văn Hải (cha ruột Bích), bé M. (con trai Bích) vẫn còn là điều bí ẩn.

Thủ đoạn che giấu tội ác

Nhiều người sống tại khu vực xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) không xa lạ với gia đình Nguyễn Thị Hồng Bích, bởi bà là chủ quán cơm tấm trên đường Hùng Vương, ấp Sơn Hà.

Trước sự ra đi của 5 người thân, Bích vẫn sống với thái độ dửng dưng, không bộc lộ cảm xúc đau buồn khi ra đường. Trái lại, Bích còn cặp bồ khi chồng vừa chết, ăn nhậu và đi hát karaoke thường xuyên.

Chị L. (35 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, 5 đám tang nhà ông Hải nối liền nhau trong 8 tháng, nhưng Bích sống vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi mọi người kinh hãi, không biết vì sao gia đình hàng xóm có nhiều người chết gần nhau như vậy.

Có người đồn đoán lúc ông Thế (chồng của Bích) qua đời, gia đình mai táng vào giờ xấu dẫn đến trùng tang. Số khác lại cho rằng ngôi nhà có vấn đề về tâm linh.

Căn nhà là tiệm cơm tấm, nơi xảy ra những vụ đầu độc của Bích (Ảnh: An Huy).

"Có hôm tôi hỏi Bích rằng, nhà có nhiều người chết như vậy, muốn bán đi nơi khác ở hay không. Bích nói con người sống chết có số, đi đâu ở cũng vậy. Bích còn nói với một số người khác rằng đã đi xem bói, thầy phán gia đình sẽ còn nhiều người chết nữa trong thời gian tới", chị L. nói với vẻ mặt thất thần.

Bên cạnh đó, bà Hương (51 tuổi, ngụ bên cạnh giáo xứ Bắc Minh) cho biết, thái độ lạnh lùng của Bích trước mỗi đám tang khiến ai nấy đều sốc. Bởi một người bình thường, khó ai chịu đựng được nỗi đau khi chồng, cha, con, cháu chết gần một lượt như vậy.

Khi bà thắc mắc tại sao các thành viên trong gia đình chết đều có biểu hiện giống nhau, Bích nói do các thành viên có gen giống nhau, phát bệnh và chết tương tự, không có gì bất thường.

Khi anh N.H.B.T. phát bệnh giống biểu hiện của ông nội trước khi chết và được bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh xác định nhiễm độc Xyanua, cơ quan điều tra vào cuộc xác định Bích là nghi phạm đầu độc, bà Hương không khỏi bàng hoàng. Bà nghi vấn cái chết của 5 thành viên gia đình ông Hải trước đó có liên quan đến Bích.

"Bích nợ tiền nhiều người lên đến vài tỷ đồng. Dù nợ nần, thời gian qua, Bích vẫn mua bảo hiểm nhân thọ cho chồng 500 triệu đồng, con trai 250 triệu đồng, không mua cho con gái. Khi chồng và con trai chết, Bích đi lãnh tiền bảo hiểm, chụp hình khoe lên mạng xã hội", bà Hương chia sẻ.