Em gái đăng video bị anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu

Ngày 12/8, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ trẻ bị người đàn ông hành hung dã man.

Nội dung clip cho thấy có 4 người trong một căn phòng nhỏ. Người đàn ông ngồi nói chuyện rồi bất ngờ bật dậy cầm ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ. Nạn nhân ôm đầu gục xuống bàn.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông la mắng rồi cầm ghế tiếp tục đánh người phụ nữ. Hình ảnh người phụ nữ ốm yếu bị đánh hàng chục cái vào đầu khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin trong clip, sự việc xảy ra vào tháng 6. Người bị đánh cũng chính là người đã đăng tải clip lên mạng xã hội. Người đánh được cho là anh ruột của nạn nhân. Cả hai cùng trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 12/8, một lãnh đạo UBND xã Phước Giang xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc và chỉ đạo công an xã xác minh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, người bị hành hung là chị H.T.T.K.T. (SN 1995). Người đánh chị T. là anh H.T.T. (SN 1991), anh trai nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/6 tại phòng trọ của chị T. ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm đó, anh H.T.T. cùng mẹ ruột đến phòng trọ khuyên em gái về nhà, sau đó đôi bên xảy ra cự cãi. Bực tức, anh T. dùng ghế nhựa đập liên tiếp vào đầu em gái.

Sự việc được camera trong phòng của chị T. ghi lại. Ngày 11/8, chị T. đăng tải hình ảnh này lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Giang, anh H.T.T. đã đi TPHCM làm ăn, chị T. đang ở trọ tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an xã Phước Giang tiếp tục điều tra vụ việc.