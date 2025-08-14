Bị hại ngất xỉu, tòa hoãn xét xử bác sĩ hiếp dâm thai phụ ở Đồng Nai

Ngày 14/8, TAND khu vực 7 (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, bác sĩ) về tội Hiếp dâm.

Tại tòa, bị hại P.T.H. (31 tuổi) bất ngờ ngất xỉu và phải đi cấp cứu. Trước tình huống trên, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại và đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Tay nạn nhân được chụp sau khi vụ án xảy ra (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi xem xét, nhận thấy sức khỏe của bị hại không đảm bảo để tiếp tục phiên tòa, nên HĐXX quyết định hoãn phiên xử. Đồng thời, tòa ấn định ngày mở lại phiên tòa là ngày 11/9 và được xử kín.

Theo cáo trạng, Chiến là bác sĩ khoa sản của một bệnh viện tại Đồng Nai và có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Chiều 28/12/2024, nghi có thai, chị P.T.H. (31 tuổi) đến phòng khám sản phụ khoa “Bác sĩ Chiến” do bị cáo Chiến làm chủ, để khám.

Tại đây, chị H. được Chiến khám và kết luận có thai 4-5 tuần tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ này muốn đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến đưa chị H. một viên thuốc (không rõ loại) để người phụ nữ này uống và hẹn thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau đến để đình chỉ thai.

Sáng 29/12/2024, Chiến gọi cho chị H. hẹn đến phòng khám. Tại phòng khám, bị can Chiến yêu cầu thai phụ dùng thuốc để đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến bất ngờ dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của thai phụ.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. lập tức rời khỏi phòng khám, lấy xe về nhà rồi đến cơ quan công an trình báo hành vi xâm hại tình dục của Chiến.