Công an Hà Nội truy nã Đoàn Bảo Châu

Tối 14/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, ở phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, Châu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn Bảo Châu (Ảnh: F.B.).

Nhà chức trách đề nghị, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra Công an Hà Nội tại địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 069.219.4084 - 097.754.2592.

Người dân cũng có thể báo tin tới cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.