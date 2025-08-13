Vụ án “Gà lôi trắng”: Bị cáo được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 13/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng cho biết, đơn vị đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST của TAND khu vực 5. Vụ án được đề nghị xem xét lại toàn bộ theo quy định pháp luật.

Bị cáo Thái Khắc Thành được đưa ra xe chuyên dụng sau phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: D.X.).

Theo TAND tỉnh, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị cho là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.

Thái Khắc Thành cùng số gà lôi tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, bị cáo Thái Khắc Thành bị tuyên phạm tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.

Ngày 13/8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, TAND tỉnh thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.