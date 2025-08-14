Vụ án "Gà lôi trắng": Ông Thái Khắc Thành kháng cáo
(Dân trí) - Ông Thái Khắc Thành, 45 tuổi, bị tuyên 6 năm tù trong vụ án "Gà lôi trắng", đã có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm không phù hợp tình tiết khách quan và áp dụng pháp luật sai.
Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự được gia đình ủy quyền bào chữa miễn phí cho biết, ông Thành đã gửi đơn kháng cáo tới TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.
Trong đơn kháng cáo, ông cho rằng kết luận của bản án không phù hợp với tình tiết khách quan và có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm.
Trước đó, ông Thành bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.
Ngày 8/8, TAND khu vực 5 tuyên ông Thành 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.
Ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST của TAND khu vực 5. Vụ án được đề nghị xem xét lại toàn bộ theo quy định pháp luật.
Theo TAND tỉnh, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị cho là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.
Cùng ngày, TAND tỉnh thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2022, Thành tìm hiểu trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nên mua một con trống từ Cần Thơ và đổi một con chim chích chòe lửa lấy hai con mái ở Nghệ An. Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non.
Tháng 3/2025, Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng. Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, Thành bị công an kiểm tra, thu giữ, đồng thời phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà.
Bốn tháng sau, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt Thành 6 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Bản án hiện thu hút sự chú ý của dư luận.