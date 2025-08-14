Nguyên phó giám đốc ngân hàng chi nhánh Gia Lai lĩnh án 25 năm tù

Ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần SCB, chi nhánh tại Gia Lai về nhiều tội danh.

Theo cáo trạng, năm 2016-2017, Phương với chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần SCB, chi nhánh tại Gia Lai đã làm giả nhiều hồ sơ để 3 cá nhân vay vốn tại ngân hàng, nơi mình làm việc.

Ông Nguyễn Văn Phương tại phiên tòa (Ảnh: Chí Anh).

Lợi dụng chức vụ là phó giám đốc, Phương đã phê duyệt các khoản vay cho 3 cá nhân khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch hồ sơ trong quy trình xét duyệt, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo cho một công ty vay 5 tỷ đồng tại ngân hàng.

Năm 2023, dù không phải là chủ đất nhưng Phương đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa một người đàn ông 600 triệu đồng tiền thuê đất.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phương 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt là 25 năm tù.