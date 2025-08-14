Khởi tố tài xế chặn đầu, rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3

Liên quan đến vụ tài xế ô tô rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3, ngày 14/8, chỉ huy Công an phường Thanh Liệt cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bùi Trường Sơn (Ảnh: T.Đ.).

Trước đó, khoảng 7h ngày 4/8, xe khách BKS 29H-984.xx do anh N.M.T. (SN 34 tuổi, quê Quảng Ninh) điều khiển, lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân.

Khi đi đến đoạn đối diện gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội), ô tô con nhãn hiệu Kia Canival BKS 30M-258.xx do tài xế Sơn điều khiển đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, nhảy lên cabin xe khách cãi vã với tài xế T..

Tài xế Sơn còn rút chìa khóa của xe khách rồi bỏ đi khiến khoảng 40 người trên xe khách, trong đó có cả trẻ em, bị "mắc kẹt" trên đường, giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C.