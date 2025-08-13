Vụ án "Gà lôi trắng": Người vợ chia sẻ và ý kiến của kiểm lâm, chính quyền

Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, Nghệ An) đã bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm tại phiên tòa hôm 8/8.

Hồi cuối tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Khắc Thành (SN 1980) để điều tra tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Chị Oanh cho biết nếu biết vi phạm đã không cho chồng nuôi gà (Ảnh: Tình Nguyễn).

“Chúng tôi chỉ nghĩ đó là thú chơi bình thường. Đến khi anh mang gà đi bán bị bắt, mới biết là vi phạm pháp luật, nhưng không ngờ án lại nặng đến vậy”, chị Nguyễn Thị Oanh, vợ Thành chia sẻ.

Ông Thái Khắc Dũng, Trưởng xóm Thịnh Tâm, cho biết anh Thành làm nông, mê trồng hoa, nuôi chim, thỉnh thoảng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.

“Do khó khăn, đầu năm nay anh ấy rao bán gà lôi để mua tivi cho con nghỉ hè xem và mẹ già đỡ buồn. Thành là lao động chính, nuôi mẹ hơn 80 tuổi và 3 con nhỏ”, ông Dũng nói.

Theo ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đô Lương, địa phương không hay biết việc anh Thành nuôi gà lôi trắng trước khi bị bắt.

“Họ nuôi trong nhà, không bày bán công khai, chỉ khi mang đi bán mới bị phát hiện”, ông Sơn nói.

Ông Võ Sỹ Lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đô Lương, cũng khẳng định chỉ biết khi cơ quan công an bắt giữ.

Ông Thái Khắc Dũng, xóm Trưởng xóm Thịnh Tâm (Ảnh: Tình Nguyễn).

Ngày 13/8, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, thông tin cho báo chí rằng ông đã nắm được phản ứng của dư luận liên quan bản án sơ thẩm tuyên phạt anh Thái Khắc Thành 6 năm tù.

Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Tòa án nhân dân khu vực 5 báo cáo toàn bộ quá trình xét xử để xem xét kỹ lưỡng. Theo ông Tăng, đến nay tòa chưa nhận được đơn kháng cáo từ bị cáo.

Trong trường hợp bị cáo kháng cáo, tòa phúc thẩm sẽ xem xét toàn bộ vụ án một cách thận trọng, toàn diện, bảo đảm cả yếu tố pháp lý và yếu tố nhân văn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2022, Thành tìm hiểu, mua một con gà trống từ Cần Thơ và đổi một con chim chích chòe lửa lấy 2 con gà mái ở Nghệ An.

Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non. Tháng 3, Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng.

Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, Thành bị công an kiểm tra, thu giữ, đồng thời phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà. Kết luận giám định xác định tất cả là gà lôi trắng (Lophura nycthemera) - loài thuộc nhóm IB, động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.