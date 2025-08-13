Ép con nợ chụp ảnh khỏa thân, quan hệ tình dục mới cho vay tiền

Thông tin từ Công an phường Bình Đức (tỉnh An Giang), sáng 13/8 cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự Lê Trần Trung Tín (28 tuổi, trú tại An Giang) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng.

Trước đó vào ngày 10/8, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Bình Đức phát hiện Tín có dấu hiệu cho vay nặng lãi nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính nơi ở của Tín, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận mình đã cho vay nặng lãi từ cuối năm 2024. Để đảm bảo người vay trả nợ, Tín sử dụng nhiều thủ đoạn.

Đầu tiên Tín yêu cầu người vay viết giấy nợ, đồng thời chụp ảnh khỏa thân và căn cước công dân. Nếu người vay đến trực tiếp, Tín sẽ dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân của họ để uy hiếp nếu sau này con nợ không trả tiền.

Tín ghi lời khai tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối với những người muốn vay thêm tiền, Tín yêu cầu phải quan hệ tình dục và quay video lại. Đối tượng dùng video này để đe dọa, gây sức ép nếu người vay không trả nợ.

Với những thủ đoạn trên, Tín đã cho khoảng 20 người vay số tiền từ 1 đến 12 triệu đồng. Tổng số tiền Tín đã cho vay là hơn 106 triệu đồng, lãi suất trung bình từ 30% đến 48%/tháng.