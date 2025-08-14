Tòa Hưng Yên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nữ giáo viên lừa 24,6 tỷ đồng

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/8, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Hưng Yên tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Che giấu tội phạm, liên quan bị cáo Trần Thị Thủy (36 tuổi, trú tại Hưng Yên) cùng 3 bị cáo khác.

Theo cáo buộc, Thủy – nguyên giáo viên mầm non – bị xác định đã dùng thủ đoạn mua bán đất để chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Ba người khác gồm: Nguyễn Thọ Lập bị xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức; Hoàng Văn Hải và Nguyễn Thị Tiệp bị xét xử tội Che giấu tội phạm.

Trước khi tòa tuyên trả hồ sơ, 4 bị cáo lần lượt nói lời sau cùng. Bị cáo Thủy đề nghị HĐXX xem xét toàn bộ diễn biến vụ án, khẳng định thành khẩn khai báo, mong được hưởng mức phạt dưới khung hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thọ Lập bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét kỹ hồ sơ, đánh giá hành vi một cách công tâm, khách quan.

Hai bị cáo cao tuổi, Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, trú huyện Tiên Lữ cũ, Hưng Yên), đồng loạt kêu oan, khẳng định không phạm tội Che giấu tội phạm như cáo buộc.

Trong 3 ngày xét xử (12-14/8), HĐXX cùng các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi cho các bị cáo nhằm làm rõ diễn biến vụ án.

Tại tòa, HĐXX công bố bản bào chữa của luật sư bảo vệ bị cáo Thủy. Luật sư trình bày, do thua lỗ kinh doanh bất động sản, áp lực nuôi bốn con nhỏ khi chồng đi làm xa và nợ nần chồng chất, Thủy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Luật sư nêu, trong quá trình điều tra và tại tòa, Thủy luôn thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra. Từ những căn cứ này, đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện, xem xét tình tiết giảm nhẹ để bị cáo sớm trở về chăm sóc con.

Đối với Lập, luật sư cho rằng cáo trạng truy tố chưa chính xác. Lập chỉ đứng tên hộ Thủy các thửa đất liên quan, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các bị hại rồi chuyển lại cho Thủy, không hưởng lợi. Theo luật sư, Lập chỉ là người chứng kiến, không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang cảnh phiên toà (Ảnh: Nguyễn Dương).

Về 2 bị cáo Hải và Tiệp, luật sư bác bỏ lời khai của Thủy cho rằng họ cùng dàn dựng kịch bản vay tiền. Luật sư khẳng định việc mua bán 4 thửa đất là có thật. Trước và sau ngày 28/11/2022, Thủy nhiều lần đề nghị chuyển nhượng và được ông bà đồng ý nếu thanh toán đủ hoặc có bảo lãnh. Việc ký hợp đồng ngày 28/11/2022 chỉ nhằm chọn ngày đẹp, không phụ thuộc khoản 1,4 tỷ đồng. Khoản tiền này chỉ liên quan đến việc nợ của một thửa đất, không phải điều kiện duy nhất để ký hợp đồng.

Luật sư lập luận, không có chứng cứ cho thấy họ biết nguồn tiền bất hợp pháp hoặc cùng bàn bạc kế hoạch. Ngày ký hợp đồng, ông bà Hải Tiệp bận buôn bán, không kiểm tra chi tiết nên sau đó tạm dừng thủ tục để chờ Thủy trả nốt tiền.

Theo luật sư, trước đây ông bà từng sang tên trước khi nhận đủ tiền để người mua vay ngân hàng, nên việc làm với Thủy không bất thường. Họ luôn giữ nguyên tắc “tiền vào thì sổ ra” và từng yêu cầu trả lại giấy tờ nếu không thanh toán. Vì vậy, hành vi của họ không phải là che giấu tội phạm.

Luật sư kết luận, không đủ căn cứ buộc tội ông bà Hải và Tiệp về hành vi Che giấu tội phạm.

Trong phần tranh luận, nhiều bị hại cũng bày tỏ không đồng tình với cáo trạng, cho rằng một số nội dung ảnh hưởng quyền lợi của họ. Họ đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá toàn diện vụ án để bảo đảm quyền lợi theo pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng cáo trạng truy tố Thủy và Lập là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật, không chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ. VKS nhận định Thủy phạm tội nhiều lần, còn Lập không thành khẩn khai báo.

Trước quan điểm luật sư rằng Lập chỉ chứng kiến và không hưởng lợi, VKS lập luận Lập biết rõ Thủy lừa đảo nhưng vẫn cho mượn tài khoản để nhận tiền từ các bị hại, sau đó chuyển lại cho Thủy. Bị hại tin tưởng nên chuyển tiền qua tài khoản của Lập, vì vậy Lập phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền này. Theo VKS, hành vi giúp sức của Lập đã hoàn thành, truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng pháp luật.

Với Hải và Tiệp, VKS mô tả chi tiết hành vi phạm tội, khẳng định truy tố tội Che giấu tội phạm là đúng. VKS đồng tình với quan điểm không xem xét vai trò đồng phạm với Thủy, song cho rằng động cơ của 4 bị cáo khác nhau.

Theo vị đại diện VKS, Thủy và Lập gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại; Hải và Tiệp cùng Thủy gian dối với một bị hại để Thủy vay tiền, sau đó Thủy dùng số tiền này trả cho ông Hải, bà Tiệp trong giao dịch mua đất trước đó.

Sau khi nghe ý kiến của luật sư, bị hại và VKS, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề còn mâu thuẫn.