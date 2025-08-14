Nhóm cựu cán bộ xã lĩnh án vì ký khống 114 hồ sơ đất rừng phòng hộ

Chiều 14/8, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại huyện Sóc Sơn cũ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (63 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Đức Vượng (60 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí cũ) 4 năm tù; Đỗ Văn Ba (41 tuổi, cựu cán bộ địa chính xã Minh Trí cũ): 36 tháng tù và Nguyễn Mạnh Hùng (60 tuổi, cựu Phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí cũ) 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo buộc, từ 20/6/2008 đến 22/3/2018, các hộ dân đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại hai xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ khi chưa được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, không được mua bán, chuyển nhượng với người không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ.

Các bị cáo tại phiên toà (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Song các cựu lãnh đạo, cán bộ nói trên đã xác nhận, chứng thực vào hơn 100 hồ sơ, hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất và đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất với tổng diện tích hàng trăm nghìn m2.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn An và Dương Đức Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng đất với tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định của pháp luật là hơn 445.250m².

Bị cáo Đỗ Văn Ba (khi đó là cán bộ địa chính xã Minh Trí cũ) và Nguyễn Mạnh Hùng (khi đó là Phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí cũ) biết rõ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân là sai quy định.

Mặc dù vậy, từ ngày 3/10/2010 đến 27/6/2017, hai bị cáo trên vẫn ký xác nhận trên đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất rồi tham mưu, trình lãnh đạo UBND xã là Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng ký chứng thực, xác nhận bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Trong đó, ông Đỗ Văn Ba ký xác nhận đối với gần 80 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là hơn 338.080m2, Nguyễn Mạnh Hùng ký xác nhận đối với 21 bộ hồ sơ mua bán, tổng diện tích đất bị chuyển nhượng trái quy định là hơn 165.450m2.

Liên quan đến vụ án, HĐXX kiến nghị UBND có thẩm quyền xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật đối với các diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ đã bị sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng trái pháp luật.

Đồng thời HĐXX cũng kiến nghị xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng trái phép, khôi phục tình trạng ban đầu đối với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ bị sử dụng không đúng mục đích.