Chiêu "thoát vai" của Hoa hậu Thùy Tiên trong phi vụ kẹo Kera

Ngày mai (19/11), TAND TPHCM sẽ xét xử bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) về tội Lừa dối khách hàng.

Thùy Tiên được chia lợi nhuận 30%

Theo hồ sơ vụ án, sau khi quen biết qua mạng xã hội, khoảng tháng 7/2024, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng với ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) và Lê Tuấn Linh thống nhất thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, nhóm kêu gọi Lê Thành Công và một số người khác tham gia góp vốn, lấy tên công ty là Chị Em Rọt.

Các bị cáo trước khi bị khởi tố (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong quá trình họp bàn xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đề xuất ý tưởng sản xuất loại kẹo làm từ rau củ quả sạch để tiêu thụ nông sản trong nước. Đồng thời, Công muốn dành tặng sản phẩm này cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên (là người được cho là không thích ăn rau) và mong muốn Tiên cùng tham gia đồng hành với sản phẩm.

Do chưa hoàn tất thủ tục thành lập Công ty Kera Việt Nam, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và Thùy Tiên thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm kẹo Kera. Hai bên thống nhất chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn: 6 cổ đông Công ty Chị Em Rọt hưởng 75%, Thùy Tiên hưởng 25% (sau đó tăng lên 30%).

Lê Tuấn Linh phụ trách hoàn thiện thủ tục pháp lý để đăng ký sản phẩm và chỉ đạo xây dựng kịch bản, quay video quảng cáo. Lê Thành Công liên hệ các nhà sản xuất, tìm địa điểm thuê trụ sở, tuyển dụng nhân sự. Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tham gia quay video quảng bá, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng. Thùy Tiên còn đại diện nhãn hàng tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện.

Quảng cáo sai sự thật

Để sản xuất kẹo rau củ, Lê Thành Công liên hệ Nguyễn Phong (Công ty Asia) để sản xuất sản phẩm gồm 10 loại rau, củ, quả với tên gọi “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Hai bên ký hợp đồng: Công ty Asia gia công và đóng gói sản phẩm với giá 950 đồng/viên, chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng; Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, số lượng và tính pháp lý của sản phẩm.

Bị cáo Linh và Hằng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 17/12/2024, Lê Tuấn Linh ký Bản tự công bố sản phẩm kẹo Kera, ghi thành phần gồm 22 nguyên liệu (trong đó có 10 loại bột rau củ quả), cam kết tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất, Công ty Chị Em Rọt không kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nhóm bị cáo biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; hàm lượng chất xơ của Kera rất thấp; không biết nguyên liệu cụ thể sản xuất kẹo.

Với mục đích bán được nhiều hàng, các bị cáo thống nhất xây dựng kịch bản quảng bá, đưa thông tin không đúng sự thật, thổi phồng tính năng sản phẩm. Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tham gia quay clip vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và đăng tải trên TikTok, Facebook “KERA VIETNAM”.

Từ 12/12/2024 đến ngày 16/1, 3 bị cáo đã có 6 lần livestream bán hàng (Hằng Du Mục góp mặt 5 lần, Quang Linh 6 lần, Thùy Tiên 3 lần). Trong các buổi livestream, họ đưa thông tin sai sự thật như: "một viên này sẽ tương ứng với 1 đĩa rau luộc"; "một ngày chỉ cần ăn 2-3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường",...

Kết quả điều tra xác định, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng sản phẩm kẹo Kera có chất lượng, tác dụng như quảng cáo nên đã mua 129.617 hộp.

Các bị cáo đã thu tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, sau khi trừ đi các chi phí gia công, chạy quảng cáo... thu lợi bất chính số tiền hơn 12,4 tỷ đồng.

Sau khi mua sản phẩm và sử dụng, một số khách hàng đã mang sản phẩm đi kiểm nghiệm thì phát hiện trong 100g kẹo Kera chỉ có 0,51g chất xơ, không đúng như quảng cáo.

Theo kết luận giám định, không phát hiện 10 loại bột rau, củ, quả như thông tin thành phần trên nhãn sản phẩm. Trong đó, hàm lượng sorbitol trung bình là 33,8%. Sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng có tác dụng tăng tiết mật và nhuận mật, tiết dịch vị, được chỉ định sử dụng điều trị đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn; có nguy cơ gây tiêu chảy, đau bụng nhưng không được ghi trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố sản phẩm.

Thùy Tiên không quan tâm chất lượng kẹo Kera

Theo cáo buộc, Thùy Tiên là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online. Trong khi đó, kẹo Kera là sản phẩm của Tiên và các cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung.

Đặc biệt, Tiên được hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (sau đó tăng lên 30% kể từ ngày 12/12/2024). Do đó, Thùy Tiên cũng phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Theo hồ sơ vụ án, Thùy Tiên có trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và Công ty Chị Em Rọt.

Thùy Tiên tham gia bán hàng cùng bị cáo Linh, Hằng (Ảnh: Chụp màn hình).

Quá trình thực hiện, Tiên trực tiếp tham gia các nhóm để điều hành việc xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, duyệt các bài đăng giới thiệu sản phẩm, chạy chương trình... để giới thiệu, phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, cũng không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc bán hàng.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên trực tiếp cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh quay các video để giới thiệu, quảng bá về kẹo rau củ Kera và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong những buổi live, Thùy Tiên và đồng phạm đưa ra thông tin không đúng sự thật để phóng đại công dụng của sản phẩm. Kẹo Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn.

Đồng thời, Thùy Tiên không biết cụ thể Công ty Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất... nhưng vẫn dùng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua kẹo Kera.

Đến cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3, Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh ký hợp đồng quảng cáo đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Với hợp đồng đó, Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt.

Được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ, VKSND Tối cao đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, Bộ luật Hình sự, đối với Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên về việc các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện.

Đồng thời, các bị cáo đã tác động đề nghị gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính, cụ thể: Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng; Hằng Du Mục nộp hơn 2,1 tỷ đồng; Quang Linh Vlogs nộp 1,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng; Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" quy định tại điểm v, khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, năm 2022, Thùy Tiên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.