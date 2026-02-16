Bộ Tài chính: Không ghi nhận hiện tượng “sốt giá” hoa tươi

Cung - cầu cân bằng, không xảy ra tăng giá đột biến

Theo báo cáo về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), ngày 16/2 (tức 29 Tết), thị trường hàng hóa thiết yếu duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào và lưu thông thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cuối cùng giáp Tết.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và hệ thống phân phối đã chủ động chuẩn bị kế hoạch dự trữ và tăng lượng hàng cung ứng ra thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hay gián đoạn nguồn cung. Hoạt động bán lẻ diễn ra sôi động có các kênh phân phối như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống dân sinh cũng như các đại lý, cửa hàng bán nhỏ lẻ.

Công tác vận chuyển, phân phối hàng hóa được bảo đảm, không phát sinh tình trạng ách tắc ảnh hưởng đến thị trường.

Theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương và qua theo dõi tình hình thị trường, trong ngày 16/2, giá một số nhóm hàng có biến động nhẹ theo quy luật thường niên của giai đoạn cận Tết. Nhu cầu tiêu dùng tập trung chủ yếu vào nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ uống, trái cây, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ sinh hoạt gia đình.

Giá thịt lợn, gia cầm và thủy hải sản tăng nhẹ tại một số chợ truyền thống do sức mua cao trong ngày cuối năm, trong khi giá tại các siêu thị cơ bản ổn định nhờ các chương trình bình ổn thị trường và khuyến mại.

“Giá hoa tươi tăng theo quy luật do nhu cầu cao trong ngày 29 Tết, song không ghi nhận hiện tượng sốt giá trên diện rộng”, Bộ Tài chính nêu.

Vườn đào Nhật Tân những ngày giáp Tết (Ảnh: Hải Long).

Dịch vụ du xuân có thể tăng nhẹ cục bộ

Tại Hà Nội, sức mua ổn định so với ngày trước, tập trung vào nhóm hàng tươi sống, bánh chưng, giò chả, hoa quả bày mâm ngũ quả và các mặt hàng trang trí Tết.

Hệ thống siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích bảo đảm nguồn cung dồi dào, không ghi nhận tình trạng khan hàng hay tăng giá đột biến. Một số mặt hàng rau củ, trái cây và hoa tươi có xu hướng giảm nhẹ vào cuối ngày; giá lương thực, thực phẩm, bia rượu và nước giải khát nhìn chung giữ ổn định.

Tại Hải Phòng, sức mua tăng khoảng 10-12% so với ngày 28 Tết. Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hải sản, rau xanh cơ bản ổn định, không có biến động lớn. Đáng chú ý, hoa đào, quất giảm giá mạnh 20-30% do tiểu thương xả hàng cuối năm, trong khi một số loại hoa tươi như ly tăng giá theo nhu cầu cận giờ Giao thừa.

Tại TPHCM, lượng hàng về các chợ đầu mối giảm do tiểu thương nghỉ sớm. Giá nhiều mặt hàng rau củ, trái cây giảm nhẹ 2.000-10.000 đồng/kg vì sức mua chững lại, trong khi thịt heo pha lóc và một số mặt hàng tươi sống tăng nhẹ. Nhìn chung, nguồn cung bảo đảm, giá cả tại chợ lẻ và siêu thị vẫn trong tầm kiểm soát, không xảy ra biến động bất thường.

Tại Đà Nẵng, giá lương thực, thực phẩm, rau củ, trái cây và hàng tiêu dùng thiết yếu cơ bản ổn định; một số mặt hàng như chả heo, tôm sú tăng nhẹ theo nhu cầu. Dịch vụ trông giữ xe và thuốc chữa bệnh niêm yết, bán đúng giá quy định.

Tại Cần Thơ, sức mua trước Tết tăng 30-35% so với ngày thường nhưng không ghi nhận hiện tượng găm hàng, tăng giá bất thường. Một số mặt hàng thịt tăng nhẹ, trong khi nhiều loại rau củ, trái cây giảm giá; bia, nước ngọt và hàng bình ổn giá giữ mức ổn định.

Chợ Hàng Lược dịp cuối năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Tài chính dự báo trong ngày Mùng 1 Tết (17/2), thị trường giá cả nhìn chung không có biến động bất thường do nhu cầu mua sắm của người dân giảm mạnh sau giai đoạn cao điểm trước Tết.

Theo thông lệ hằng năm, nhu cầu đi lại, du xuân, tham quan, chúc Tết tại các điểm vui chơi, khu du lịch, đền chùa và khu trung tâm có xu hướng tăng trong những ngày đầu năm mới.

"Giá một số dịch vụ như trông giữ xe, ăn uống, giải khát và các dịch vụ phục vụ khách tham quan có thể tăng nhẹ cục bộ tại một số địa phương có lượng khách tập trung đông. Mức tăng (nếu có) chủ yếu mang tính thời điểm, phạm vi hẹp và không tác động đến mặt bằng giá chung của thị trường", Bộ Tài chính nêu.