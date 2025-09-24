Cảnh báo quảng cáo sai qua vụ việc Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên

Tại Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, giải pháp phát triển bền vững ngành bán lẻ thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày 24/9, Thượng tá Trần Nhất Chí, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng, đã cung cấp thông tin về tình hình vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Theo Thượng tá Chí, trong năm 2024, Công an Đà Nẵng đã xử lý khoảng 3.000 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử. Các hành vi phổ biến nhất vẫn là buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu và hàng cấm.

Thượng tá Trần Nhất Chí phát biểu tại hội thảo (Ảnh: A Núi).

Cũng trong cùng thời gian, Công an thành phố Đà Nẵng đã xử lý 41 đối tượng và điều tra 10 thành viên liên quan đến các hành vi buôn bán, sản xuất hàng giả và trốn thuế, thu giữ hơn 1.300 sản phẩm các loại.

Thượng tá Chí cũng nhấn mạnh về sự gia tăng của các vụ việc liên quan đến quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm và sử dụng trái phép hình ảnh người nổi tiếng.

Ông dẫn chứng vụ án kẹo rau củ Kera liên quan đến Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục… là ví dụ điển hình về việc cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến các vi phạm trên sàn thương mại điện tử và bán hàng online, Thượng tá Trần Nhất Chí chỉ ra một số yếu tố như công tác quản lý thuế, hóa đơn điện tử chưa chặt chẽ và chưa theo kịp sự phát triển của thương mại điện tử; chế tài xử lý còn thiếu răn đe và chưa đủ mạnh.

Đại diện Công an Đà Nẵng cũng nêu những khó khăn trong việc kiểm soát các giao dịch xuyên biên giới khi máy chủ đặt ở nước ngoài, cùng với việc sử dụng công nghệ ẩn danh thông tin và khả năng lập nhiều tài khoản ảo, gây cản trở trong việc kiểm soát dòng tiền, truy xuất thông tin và xử lý vi phạm.

Về phía người tiêu dùng, Thượng tá Chí nhận định tâm lý ham rẻ và dễ tin vào quảng cáo, đặc biệt từ những người có tầm ảnh hưởng, là một trong những nguyên nhân khiến họ dễ trở thành nạn nhân.

Để xây dựng một môi trường kinh doanh thương mại điện tử lành mạnh, Thượng tá Chí kêu gọi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, địa phương, đồng thời sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật và các quy định.

Ông cũng đề xuất ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm gian lận trên tất cả các sàn thương mại điện tử, và phát triển văn hóa tiêu dùng văn minh thông qua tuyên truyền, giáo dục về nhận diện hàng giả.