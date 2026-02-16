MC Thảo Vân và con trai tới thăm NSND Công Lý ngày cuối năm

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc MC Thảo Vân cùng con trai tới nhà thăm ông xã cô ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngọc Hà Lê viết: "Chị Vân và Tít (Gia Bảo, con chung của Công Lý và Thảo Vân) qua thăm bố Lý - Gặp nhau cuối năm".

MC Thảo Vân (thứ 3, từ phải sang) cùng con trai (ngoài cùng, bên phải) và bạn bè tới thăm NSND Công Lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, Ngọc Hà cũng chia sẻ bức ảnh MC Thảo Vân chụp riêng với NSND Công Lý kèm lời bình hài hước: "Bức ảnh chụp chị Vân và "bé" Lý. Dạo này "bé" Lý béo hơn nhưng ai chê là dỗi đấy", khiến khán giả thích thú.

Ngọc Hà chính là người quay và chụp lại những khoảnh khắc ấm cúng này giữa chồng và mẹ con Thảo Vân.

Đây không phải lần đầu tiên Thảo Vân sang thăm Công Lý nhân dịp Tết. Mỗi năm cứ vào thời điểm này, nữ MC đều cùng bạn bè hoặc con trai tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Lý.

"Khi thấy con trai và chị Vân tới thăm, anh Lý khá vui vẻ. Anh nói chuyện, hỏi han tình hình học tập của con trai. Khi bị ốm, anh ấy kiệm lời hơn nhưng vẫn dành cho Tít sự quan tâm đặc biệt", Ngọc Hà chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý cho biết thêm, khi nhìn thấy mối quan hệ giữa cô và MC Thảo Vân, nhiều người hoài nghi và đặt ra câu hỏi “liệu có thật là thế”. Nhưng cô cho rằng, mình không cần phải chứng minh điều gì với những người bên ngoài.

"Mình hãy cứ sống thật với tình cảm, suy nghĩ mà hành động. Anh Lý, chị Vân và tôi - là mối quan hệ thân tình và chân tình chứ không phải là mối quan hệ được tô vẽ trước công chúng. Tô vẽ để được gì đâu...", Ngọc Hà tâm sự.

NSND Công Lý từng cho biết, anh cũng khá bất ngờ khi thấy vợ và người cũ của mình thân thiết. Có người hỏi thẳng, anh có tác động gì để họ thân thiết vậy không?

Nhưng anh đã trả lời rằng, nếu người ta bị bắt làm một việc gì đó thì khó có thể bền lâu được. Anh cũng vui khi vợ mình luôn biết cách cư xử đúng mực và có mối quan hệ tốt với người cũ.

"Hà và người cũ vẫn tâm sự, trò chuyện với nhau, họ "qua mặt", nói xấu tôi hằng ngày. Đi đâu về cũng mua quà tặng nhau. Đừng nói đến từ ngưỡng mộ hay gì đó tương tự, nó cao siêu quá, những cái đó là tự nhiên, do cách sống văn minh của họ đem lại. Có lẽ tôi là người may mắn thôi", Công Lý tâm sự.

Theo Công Lý, bố mẹ anh cũng xem Thảo Vân như con gái. Chị vẫn thường tới thăm ông bà mỗi dịp lễ, Tết. Mỗi khi có những việc trọng đại của gia đình, bao giờ ông bà cũng gọi điện để thông báo hoặc mời Thảo Vân và con trai tham gia.

MC Thảo Vân (trái) và vợ chồng NSND Công Lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSND Công Lý và Thảo Vân gặp nhau tại chương trình Gặp nhau cuối tuần. Năm 2004, cặp đôi kết hôn và nhận được không ít lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp và những người hâm mộ.

Sau 6 năm bên nhau, cả hai chia tay nhau trong sự tiếc nuối của khán giả. Tuy vậy, hơn 10 năm sau ly hôn, Thảo Vân và Công Lý vẫn khiến khán giả có thiện cảm bởi ứng xử văn minh.

MC Thảo Vân đã không ít lần chia sẻ rằng, không còn sống chung với nhau nhưng giữa chị và NSND Công Lý vẫn luôn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Chị vẫn thường xuyên đưa con trai về thăm ông bà nội và họ hàng bên nội. NSND Công Lý vẫn luôn yêu thương, quan tâm và có trách nhiệm với con trai.