CSGT TPHCM trực chiến 100% quân số trong đêm giao thừa

Chiều 16/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ ứng trực 100% quân số.

Theo Thượng tá Bình, PC08 đã xây dựng kế hoạch tổng thể, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng liên quan vận chuyển pháo hoa về nơi tập kết phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại 17 điểm trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại các khu vực bắn pháo hoa, đặc biệt là ở trung tâm thành phố và nơi tập trung đông người, CSGT được bố trí tại các giao lộ trọng điểm để phân luồng, điều tiết phương tiện, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn. Các tổ tuần tra kiểm soát cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép.

Sau khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, lực lượng chức năng tiếp tục điều tiết, giải tỏa lưu lượng phương tiện, bảo đảm người dân di chuyển an toàn.

Bên cạnh đó, PC08 cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được duy trì xuyên suốt dịp Tết.

Đáng chú ý, từ 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), PC08 triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch của Cục CSGT. Đợt cao điểm kéo dài trong suốt kỳ nghỉ, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.

Ngoài chuyên đề nồng độ cồn, CSGT cũng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

CSGT TPHCM triển khai toàn bộ lực lượng trực chiến 100% quân số trong đêm giao thừa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Về phương án bảo đảm giao thông trước, trong và sau Tết, PC08 tiếp tục phối hợp công an cấp xã, lực lượng an ninh cơ sở, thanh niên xung phong và các đơn vị thuộc Cục CSGT phụ trách tuyến cao tốc để điều tiết tại các cửa ngõ, khu vực trung tâm, sân bay và những tuyến trọng điểm.

Khi người dân trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai phương án phân luồng, chủ động phòng ngừa ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đại diện PC08 khuyến cáo, người dân nghiêm túc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia; không chạy quá tốc độ, không đi vào đường cấm, không đi ngược chiều; chú ý quan sát điểm mù của xe cơ giới và đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

“Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng trong dịp Tết”, Thượng tá Bình nhấn mạnh.