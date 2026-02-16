Dùng tài khoản ẩn danh đăng tin sai sự thật về Cảnh sát giao thông

Ngày 16/2, Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông. Đối tượng được xác định là T.V.H., thường trú tại thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, T.V.H. sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh để đăng tải lên một nhóm Facebook nội dung xuyên tạc về hoạt động của Cảnh sát giao thông, cụ thể là cáo buộc lực lượng này "làm luật" và người dân phải "chung tiền" mới được phép lưu thông.

Công an làm việc, xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an xã Lệ Thủy).

Tại cơ quan công an, T.V.H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Người này đã tự nguyện xóa bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm trong tương lai.

Công an xã Lệ Thủy đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý T.V.H. theo đúng quy định của pháp luật.