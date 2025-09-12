Xe điện Polestar 5 không có kính hậu, mạnh 872 mã lực, đấu Porsche Taycan

Ô TÔ - XE MÁYXe điện Polestar 5 không có kính hậu, mạnh 872 mã lực, đấu Porsche TaycanThực hiện: Gia An 12/09/2025 - 00:00(Dân trí) - Polestar gây chú ý khi loại bỏ kính hậu trên mẫu GT bốn cửa vừa ra mắt, lần đầu ứng dụng kiến trúc điện áp 800V cho tốc độ sạc cao và nhiều vật liệu thân thiện với môi trường.Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế (IAA) tại Đức, Polestar chính thức mở bán chiếc “Grand Tourer - GT” Polestar 5, đối đầu Porsche Taycan và Mercedes-Benz EQS. Đây là sản phẩm tiên phong sử dụng nền tảng làm từ nhôm kết dính Polestar Performance Architecture (PPA) hoàn toàn mới, được giới thiệu là độ chống vặn xoắn thân xe ngang ngửa các siêu xe có khung làm từ sợi carbon (Ảnh: Polestar).Thương hiệu có trụ sở chính tại Thụy Điển chọn một trong những “vũ khí” cạnh tranh là năng lực vận hành ấn tượng về thông số. Phiên bản Performance cao cấp nhất sở hữu hai động cơ điện, dẫn động bốn bánh với tổng công suất lên đến 872 mã lực và 1.015Nm mô-men xoắn, khả năng tăng tốc từ trạng thái tĩnh lên 100km/h trong 3,2 giây (Ảnh: Polestar).Có cùng cấu hình hệ động lực, phiên bản Dual Motor được điều chỉnh giảm xuống 737 mã lực và 812Nm, thời gian tăng tốc 0-100km/h nâng lên 3,9 giây. Bù lại, tầm hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc của biến thể này là 670km, vượt xa mức 565km trên bản Performance dùng chung bộ pin NMC 106kWh. Tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250km/h (Ảnh: Polestar).Kiến trúc điện áp 800V lần đầu xuất hiện trên một mẫu Polestar, hỗ trợ công suất sạc DC cực đại 350kW - tức thời gian sạc 10-80% chỉ 22 phút. Đáng tiếc, người dùng cần 11 tiếng để nạp 0-100% với sạc AC 11kW, dừng ở mức trung bình trong phân khúc. Động cơ điện phía sau (tối đa 603 mã lực, 660Nm) có chức năng tạm ngắt nhằm tiết kiệm năng lượng, kéo dài phạm vi di chuyển của chiếc xe dài hơn 5 mét (Ảnh: Polestar).Tâm điểm chú ý ở ngoại thất thuộc về đuôi xe, bao gồm đèn hậu LED góc cạnh hỗ trợ điều hướng không khí và kính hậu bị loại bỏ, thay bằng gương chiếu hậu điện tử 8,9 inch và camera chống bám bẩn trên mui. Sự biến mất của bộ phận này cho phép hãng đẩy kết cấu chịu lực giữa cột C hai bên về sau và trang bị kính trần toàn cảnh rộng hơn 2,5m2, giúp hàng ghế thứ hai thêm thoáng đãng mà vẫn giữ kiểu dáng độc đáo (Ảnh: Polestar).Từ góc chính diện, Polestar 5 bề thế với mũi xe thấp, cặp đèn pha LED ma trận hai mảnh và hốc lốp bè ngang tựa như đang “dính” với mặt đường. Khu vực SmartZone chứa radar, các cảm biến và camera phục vụ tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) đồng màu thân xe, tạo ra “gương mặt” gần như không khiếm khuyết. Cốp trước 62 lít có lớp phủ mịn nhẹ hơn khoảng 5kg so với vật liệu nhựa truyền thống (Ảnh: Polestar).Phong cách GT thể hiện rõ nét qua đường gân dập nổi kéo dài và tạo hình cánh cửa cách điệu, mang đến hiệu ứng thị giác xe thấp hơn hẳn so với chiều cao 1.420mm. Ngoài hốc hút gió đóng/mở chủ động phía trước và bộ khuếch tán gió to bản phía sau, kính không viền và tay nắm cửa điện tử cũng góp phần hạ hệ số cản gió của Polestar 5 xuống 0,24 Cd, tiệm cận Porsche Taycan (0,22 Cd) (Ảnh: Polestar).Thân hình nặng gần 2,5 tấn được nâng đỡ bởi la-zăng 20-22 inch, lốp thể thao Michelin Pilot Sport EV “thửa riêng” và hệ thống treo tay đòn kép. Đĩa tản nhiệt 400mm và cùm 4 pít-tông màu vàng đồng của Brembo nhẹ hơn 12kg so với các xe ra mắt trước đây, kết hợp với bộ giảm chấn thích ứng “đọc” mặt đường 1.000 lần/giây, phản hồi trong vòng 3 mili giây cải thiện độ linh hoạt, ổn định của Polestar 5 (Ảnh: Polestar).Nội thất tối giản, kết hợp hài hòa giữa gỗ tự nhiên và các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường như Econyl hay phế liệu nhôm sau tiêu dùng. Hầu hết chức năng tập trung vào màn hình cảm ứng 14,5 inch chạy hệ điều hành Android Automotive, cài đặt sẵn loạt ứng dụng Google. Bảng đồng hồ 9 inch được gắn liền với vô-lăng ba chấu chỉnh điện tích hợp phím cảm ứng (Ảnh: Polestar).Một số tiện nghi nổi bật khác bao gồm màn hình HUD 9,5 inch, đèn viền nội thất siêu mảnh, điều hòa tự động bốn vùng độc lập tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, sạc không dây 15W, chìa khóa kỹ thuật số,... Đầu ra âm thanh 10 loa thường hoặc 21 loa cao cấp Bowers & Wilkins đi kèm hệ thống chủ động khử tiếng ồn dội từ mặt đường, tổng công suất 1.680W (Ảnh: Polestar).Cặp ghế Recaro phía trước ôm sát người ngồi, bọc vải MicroTech tiêu chuẩn hoặc da Nappa tùy chọn. Trần xe bọc vải mịn có thành phần là sợi polyester tái chế, còn lưng ghế trước được ốp sợi ampliTex thay thế sợi carbon, nhẹ hơn 40% so với nhựa và giảm 50% lượng vật liệu sử dụng nhiên liệu hóa thạch (Ảnh: Polestar).Với trục cơ sở 3.054mm hơn Porsche Taycan tới 154mm và kết cấu PPA tối ưu khoảng để chân, Polestar 5 cung cấp hàng ghế sau rộng rãi hơn đáng kể. Vị trí trung tâm có thể trở thành bệ tỳ tay cỡ lớn, tích hợp cụm điều khiển điều hòa, âm thanh, độ ngả lưng ghế và tính năng thông gió/sưởi ấm/massage. Tuy nhiên, cốp sau chỉ 365 lít - kém 42 lít so với đối thủ, tăng lên 1.128 lít khi gập toàn bộ hàng ghế thứ hai (Ảnh: Polestar).Chịu trách nhiệm bảo vệ người trong và ngoài Polestar 5 là 8 túi khí, camera 360 độ giả lập 3D và tính năng hỗ trợ bán tự hành Pilot Assist với tốc độ khả dụng 150km/h. Hệ thống phòng ngừa va chạm phía sau sẽ liên tục nháy đèn cảnh báo nếu phát hiện phương tiện tiếp cận từ phía sau có nguy cơ gây tai nạn, đồng thời kéo căng dây an toàn và kích hoạt phanh phòng ngừa va chạm thứ cấp (Ảnh: Polestar).Tại Đức, Polestar 5 có giá khởi điểm 119.900 Euro (tương đương 3,52 tỷ đồng) đối với phiên bản Dual Motor và 142.900 Euro (khoảng 4,20 tỷ đồng) đối với phiên bản Performance. Con số này dễ tiếp cận hơn các phiên bản có cấu hình tương đương của Porsche Taycan (122.000-177.200 Euro) (Ảnh: Polestar).