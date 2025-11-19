Hơn 7.500 xe Toyota và Lexus tại Việt Nam bị lỗi cụm đồng hồ cần triệu hồi

Toyota Việt Nam mới thông báo triển khai chương trình triệu hồi với 7.579 xe thuộc thương hiệu Toyota và Lexus, nhằm cập nhật phần mềm điều khiển đồng hồ táp-lô. Theo hãng xe Nhật, cụm đồng hồ 12,3 inch trên những xe thuộc diện ảnh hưởng có thể không sáng sau khi bật khóa điện.

Lỗi này không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe, nhưng có thể làm tăng nguy cơ tai nạn. Việc lái xe trong tình trạng không có đồng hồ tốc độ và các cảnh báo khiến người lái bỏ qua các thông tin cần thiết.

Trong hơn 7.500 chiếc Toyota và Lexus bị triệu hồi, Corolla Cross chiếm 6.623 xe, được sản xuất trong khoảng thời gian 25/1-21/10/2024. Mẫu crossover cỡ B+ được nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam vào tháng 5/2024, nên lượng xe thuộc diện ảnh hưởng có thể bao gồm một số xe thuộc bản đời mới.

Lượng xe Toyota Corolla Cross bị triệu hồi chiếm 87% doanh số bán ra của mẫu xe này ở năm 2024 (Ảnh: TMV).

Hai mẫu xe Toyota khác cũng nằm trong chương trình triệu hồi này có 1 chiếc Camry xuất xưởng ngày 23/7/2024, 344 xe Alphard được sản xuất từ 18/7/2023 đến 19/5/2025 và 538 xe Corolla Altis (1/6/2023-22/10/2024).

Về phía Lexus, có 2 chiếc LS500 được sản xuất ngày 2/8/2024 và 71 chiếc LM xuất xưởng từ 17/11/2023 đến 18/4/2025. Những khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được hãng xe Nhật thông báo và sắp xếp lịch kiểm tra, thời gian cập nhật phần mềm mỗi xe dự kiến khoảng 1,9-2,7 giờ, hoàn toàn miễn phí.

“Chuyên cơ mặt đất” Lexus LM có giá cao nhất lên tới gần 9 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những xe Toyota và Lexus nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình triệu hồi, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, những xe này sẽ được tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí.