Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 17/11 trên quốc lộ 20, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, không sớm không muộn, xe bán tải đã chuyển làn từ phải sang trái ở đúng vị trí sắp đến đoạn có vạch kẻ liền, đẩy tài xế xe có camera hành trình rơi vào tình huống dễ vi phạm lỗi đè vạch kẻ liền, lấn làn ngược chiều. Tuy nhiên, tài xế đã cực kỳ tỉnh táo, chỉ đạp phanh, không đánh lái tránh sang trái.

Tài xế tỉnh táo đạp phanh né pha chuyển làn "hại người" của xe bán tải (Video: CTV).

Vạch kẻ liền màu vàng trên đoạn đường trong video có vẻ như là vạch 1.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT. Đó là dạng vạch đơn, nét liền, dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều (vạch tim đường); xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Về quy định xử phạt, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vi phạm lỗi đè lên vạch kẻ liền màu vàng sẽ bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng.

"Bác tài xe có "cam" xử lý quá tỉnh táo, chứ nếu đánh lái theo phản xạ như hai xe trước là dính lỗi đè vạch luôn. Ngay phía trước có CSGT. Không biết tài xế xe bán tải sang làn như vậy là vô tình hay cố ý hại người vậy? Đúng khúc cua, xe có "cam" mà chạy lấn sang làn đối diện cũng nguy hiểm nữa", tài khoản mạng xã hội có tên Hoàng Minh nhận xét sau khi xem video được chia sẻ.

Trong khi đó, tài khoản Đức Phúc bình luận: "Đây là "đặc sản" trên một số tuyến quốc lộ rồi. Một số xe chạy như kiểu cố tình đẩy tài xế khác vào tình huống phạm lỗi vậy. Nhưng tình huống này cũng cho thấy khi chạy trên đường cao tốc, quốc lộ, cứ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước là hơn, nhỡ có gì bất ngờ còn xử lý kịp".