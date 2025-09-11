Skoda Kodiaq lần đầu tăng giá tại Việt Nam

Giới tư vấn bán hàng đồng loạt chào bán Skoda Kodiaq với giá bán mới. Theo đó, phiên bản Sportline cao cấp nhất giờ đây có giá 1,495 tỷ đồng, tăng 15 triệu đồng so với trước. Biến thể Premium tiêu chuẩn vẫn có giá bán lẻ đề xuất 1,45 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên Skoda Kodiaq tăng giá bán tại Việt Nam, kể từ khi ra mắt nước ta vào tháng 9/2023. Phiên bản hiện hành thuộc thế hệ mới nhất, được giới thiệu vào tháng 2/2025.

Dù tăng giá nhưng trang bị của xe không có gì mới (Ảnh: Đại lý Skoda).

Phía đại lý cho biết, nguyên nhân chính của sự điều chỉnh này là do biến động tỷ giá. Phiên bản Premium giữ nguyên giá bán là do các xe này thuộc lô cũ đã nhập về từ trước. Trong khi đó, bản Sportline đang tạm hết hàng; lô xe mới được nhập về sẽ áp dụng giá bán mới.

Không chỉ giữ nguyên giá bán, những chiếc Skoda Kodiaq Premium còn có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối. Khuyến mại này quy đổi thành mức giảm 72,5 triệu đồng, hạ giá bán còn 1,375 tỷ đồng.

Nội thất của Skoda Kodiaq (Ảnh: Skoda).

Skoda Kodiaq 2025 được phát triển dựa trên nền tảng MQB Evo của Volkswagen, được ứng dụng trên các mẫu xe như Volkswagen Tiguan, Audi Q6… nhưng sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, trong phân khúc SUV cỡ D, giá bán của Kodiaq vẫn ở nhóm cao, do xe được nhập khẩu từ Cộng hòa Séc.

Sản phẩm được khách Việt ưa chuộng ở nhóm xe này là Ford Everest, giá khởi điểm 1,099 tỷ và cao nhất lên tới 1,545 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe có giá dao động 1,069-1,345 tỷ đồng nhưng thường xuyên có ưu đãi lên tới 200 triệu đồng tại đại lý, giúp giá bán dễ tiếp cận hơn hẳn Kodiaq.

Skoda Kodiaq không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Skoda).

Lợi thế cạnh tranh của Skoda Kodiaq 2025 nằm ở nền tảng khung gầm và khả năng vận hành được đánh giá cao. Cả hai phiên bản của mẫu xe này đều sử dụng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, sản sinh 187 mã lực và 320Nm.

Skoda Kodiaq còn được trang bị hệ thống treo điện có 15 mức chỉnh. Tuy nhiên, lượng tính năng an toàn chủ động (ADAS) của xe chưa cạnh tranh bằng nhiều đối thủ.