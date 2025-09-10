Loạt xe 7 chỗ đua giảm giá, có chiếc rẻ ngang xe hạng A

Cuộc đua giảm giá trên thị trường xe tại Việt Nam chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Điều này phần nào thể hiện khi cả những phân khúc được nhiều khách hàng quan tâm như nhóm MPV 7 chỗ cỡ nhỏ cũng tăng ưu đãi trong tháng 9.

Mitsubishi Xpander

Dù đang là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc MPV tại Việt Nam, nhưng Mitsubishi Xpander vẫn có khuyến mại khá lớn từ nhà sản xuất trong tháng 9. So với tháng 8, ưu đãi của sản phẩm này được gia tăng, khi có tới hai phiên bản được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Hai biến thể số tự động được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 60 và 66 triệu đồng, hạ còn 538 triệu và 592 triệu đồng, đồng thời tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất và camera 360 độ (tùy phiên bản). Bản số sàn (MT) tiêu chuẩn và Xpander Cross chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Sau 7 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe thuần xăng bán chạy nhất thị trường, với lũy kế doanh số đạt 9.740 chiếc (Ảnh: MMV).

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

Chương trình khuyến mại của Toyota Veloz Cross và Avanza Premio không có gì thay đổi trong tháng 9. Cặp đôi này vẫn được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Mẫu xe Giá niêm yết Mức giảm tối đa Giá ưu đãi Veloz Cross CVT 638.000.000 64.000.000 574.000.000 Veloz Cross CVT Top 660.000.000 66.000.000 594.000.000 Avanza Premio MT 558.000.000 56.000.000 502.000.000 Avanza Premio CVT 598.000.000 60.000.000 538.000.000

Mức giảm tiền mặt tương ứng với ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Đơn vị: Đồng).

Toyota Veloz Cross bán được 3.954 xe sau 7 tháng đầu năm, chỉ nằm ở vị trí thứ 2 trong phân khúc MPV cỡ nhỏ (Ảnh: TVN).

Suzuki XL7 Hybrid

Ưu đãi tháng 9 của Suzuki XL7 Hybrid có thêm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng, bên cạnh hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương với 60 triệu tiền mặt. Sau khi áp dụng, giá bán của xe hạ từ 599,9 triệu xuống 529,9 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV hạng A như Hyundai Venue (499-539 triệu đồng).

Sức tiêu thụ của Suzuki XL7 Hybrid không quá nổi bật so với các đối thủ, bán được tổng cộng 1.377 xe sau 7 tháng đầu năm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda BR-V

So với các đối thủ kể trên, ưu đãi của Honda BR-V tương đối “khiêm tốn”, khi chỉ được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản. Khuyến mại này quy đổi thành mức giảm 32-35 triệu đồng, hạ giá bán xuống 628 triệu và 670 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ lệ phí trước bạ, khách mua Honda BR-V còn được tặng 1 năm bảo hiểm chính hãng.

Dù có giá bán lẻ đề xuất thuộc tầm cao trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, song sức tiêu thụ của Honda BR-V vẫn vượt lên một số đối thủ giá rẻ, với 2.327 chiếc được tiêu thụ sau 7 tháng đầu năm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hyundai Stargazer

Theo chương trình tháng 9 của TC Motor, Hyundai Stargazer được giảm giá nhiều nhất lên tới 40 triệu đồng. Tại đại lý, giá bán thực tế của mẫu MPV này giảm sâu hơn mức trên, dao động 50-60 triệu đồng tùy phiên bản, nhưng chủ yếu áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Một đại lý tại Hà Nội cho biết, Stargazer Tiêu chuẩn được giảm trực tiếp 50 triệu, hạ giá từ 489 triệu xuống 439 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang một mẫu xe đô thị hạng A như Hyundai Grand i10 (cao nhất 455 triệu đồng). Biến thể Stargazer X Cao cấp tại cơ sở này được giảm 55 triệu, hạ giá từ 599 triệu xuống 544 triệu đồng.