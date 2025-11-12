Nếu làm xe hybrid, VinFast sẽ chọn cấu hình như thế nào?

Trong một sự kiện gần đây của một thương hiệu lốp xe ô tô được xem là đối tác lớn nhất của VinFast, hãng này hé lộ nhiều sản phẩm mới dành cho một số mẫu xe bí ẩn của thương hiệu Việt. Đáng chú ý là sự xuất hiện của dòng lốp dành cho mẫu xe hybrid hoàn toàn mới.

Hình ảnh một phần đầu xe VinFast được thương hiệu lốp này sử dụng để hé lộ sản phẩm mới có thiết kế gây liên tưởng đến mẫu VF 8 (Ảnh: Bạch Trung).

Thông tin này chưa được hãng xe Việt xác nhận. Nếu phát triển xe hybrid, đây có thể xem là bước chuyển biến lớn của VinFast, sau khi tuyên bố chuyển hướng thuần điện vào đầu năm 2021.

Tại Việt Nam, làn sóng xe hybrid phát triển mạnh trong 2 năm gần đây với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới. Honda Việt Nam liên tục giới thiệu biến thể xăng lai điện của CR-V, HR-V và Civic. Hãng xe Trung Quốc BYD giới thiệu những mẫu xe hybrid cắm sạc như Sealion 6, Seal 5 và M9.

Thương hiệu BYD lần đầu ra mắt Việt Nam vào giữa năm 2024 với dải sản phẩm thuần điện. Nhưng đến nay, dường như hãng xe Trung Quốc đang chuyển hướng dần sang các mẫu hybrid cắm sạc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sự hiện diện của nhiều mẫu xe hybrid mới đem lại lựa chọn đa dạng cho người dùng, từ các mẫu hybrid nhẹ (MHEV) cho đến hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV). Ngoài ra còn có một chủng loại "xe lai" khác là xe điện có tầm hoạt động mở rộng (EREV), nhưng có độ phổ biến chưa cao tại Việt Nam.

Xe hybrid của VinFast sẽ như thế nào?

Theo giới chuyên gia, hãng xe Việt sẽ khó lựa chọn dòng MHEV làm hướng phát triển, khi đang sở hữu nền tảng thuần điện với nhiều công nghệ tân tiến liên quan đến mô-tơ điện.

Các dòng xe MHEV vẫn sử dụng thuần động cơ xăng, nhưng trang bị kèm mô-tơ điện cùng bộ pin nhỏ có vai trò hỗ trợ khởi động chứ không có khả năng dẫn động. Những mẫu xe MHEV trên thị trường có thể kể đến: Suzuki XL7, Swift… và đều không có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt như các dòng xe HEV, PHEV.

Suzuki XL7 Hybird là một MHEV điển hình máy phát điện tích hợp chỉ có tính năng hỗ trợ tăng tốc và ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khi loại trừ dòng xe MHEV, trong các cấu hình hybrid còn lại, VinFast có thể sẽ lựa chọn PHEV. Theo giới chuyên gia, xe PHEV sẽ tận dụng được tối ưu nền tảng thuần điện của hãng xe Việt, đó là mạng lưới trạm sạc V-Green với hơn 150.000 cổng sạc và độ phủ rộng khắp nước ta.

Các dòng xe PHEV (Plug-in Hybrid) hay còn gọi là hybrid sạc điện, có phần tương tự xe HEV khi được trang bị 1-2 mô-tơ điện và động cơ xăng, chuyển đổi linh hoạt vai trò dẫn động. Bộ pin được trang bị trên xe PHEV thường lớn hơn HEV, có khả năng sạc thông qua một cổng sạc ngoài hoặc tái nạp năng lượng từ động cơ.

Do đó ở chế độ thuần điện, xe PHEV có khả năng di chuyển quãng đường xa hơn xe HEV thông thường. Công nghệ PHEV có thể khác biệt tùy cách hãng xe phát triển, như các mẫu PHEV đến từ Trung Quốc ngày nay thường tập trung vào khả năng vận hành bằng mô-tơ điện.

Bộ pin của xe PHEV thường có kích thước khá lớn và đặt dưới sàn xe (Ảnh: BYD).

Ví dụ như mẫu Lynk & Co 08 vừa ra mắt Việt Nam, có kích thước nhỉnh hơn một chút so với VinFast VF 8. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng, tăng áp dung tích 1.5L, kết hợp với hai mô-tơ điện và bộ pin có dung lượng 39,6kWh.

Trong đó, các mô-tơ điện đóng vai trò chính giúp xe vận hành, động cơ xăng dù có khả năng dẫn động hoặc chạy song song với mô-tơ điện trong một số trường hợp, nhưng chủ yếu có tác dụng sạc năng lượng cho bộ pin. Điều này giúp Lynk & Co 08 có phạm vi hoạt động lên tới 200km ở chế độ thuần điện, và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 1,38 lít/100km.

Các mẫu xe hybrid trên thị trường thường sử dụng động cơ xăng 1.5L và 2.0L hút khí tự nhiên, hoặc 1.5L tăng áp (Ảnh: Trung Nghĩa).

Xe PHEV cũng phù hợp với bối cảnh mới của Việt Nam, khi có nhiều quy định tiến tới việc hạn chế xe xăng/dầu truyền thống. Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 2 từ 1/1/2028, mở rộng ra Vành đai 3 từ năm 2030.

Nếu VinFast làm xe PHEV, người dùng có thể sạc xe tại các trạm V-Green trong nội đô để lưu thông bằng động cơ điện bởi quãng đường di chuyển ngắn, tốc độ trung bình thấp và tần suất dừng đèn đỏ cao. Khi ra ngoại thành, xe PHEV sẽ phù hợp với những người dùng không muốn thay đổi thói quen sử dụng ô tô, chỉ việc đổ xăng và chạy.

Việc phát triển động cơ xăng cho xe PHEV cũng không phải việc quá khó khăn với VinFast. Trước đây, hãng xe Việt từng lắp ráp mẫu Fadil sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.4L, hút khí tự nhiên; Lux A2.0 và Lux SA2.0 được trang bị máy 2.0L, tăng áp.

Nếu mẫu xe hybrid đầu tiên của VinFast được phát triển từ VF 8, có thể hãng sẽ lựa chọn động cơ 1.5L tăng áp kết hợp với 1-2 mô-tơ điện. Cấu hình này thường được các hãng xe ứng dụng trên những mẫu SUV cỡ D (Ảnh: VF).

Xe EREV cũng có thể là hướng đi mới của VinFast. Dù được liệt vào danh sách "xe lai", song xe EREV chỉ vận hành bằng động cơ điện, trong khi máy xăng cỡ nhỏ (hoặc máy phát) đi kèm chỉ có tác dụng bổ trợ, không kết nối trực tiếp với hệ truyền động.

Tại thị trường quốc tế, các mẫu xe EREV thường được trang bị cổng sạc ngoài hỗ trợ sạc chậm (AC) và sạc nhanh (DC). Với bộ pin lớn, xe EREV có tầm hoạt động xa (có thể lên tới 300km tùy nhà sản xuất), động cơ xăng hoặc máy phát sẽ chỉ kích hoạt khi lượng pin xuống thấp, như một biện pháp dự phòng khi người dùng "lỡ" đi quá.

Nếu làm xe EREV, VinFast cũng có thể tận dụng được hệ thống trạm sạc sẵn có, đồng thời tận dụng tối đa nền tảng công nghệ động cơ điện đã được phát triển. Xe hybrid sử dụng bộ pin có dung lượng nhỏ hơn xe thuần điện, từ đó hứa hẹn giảm giá thành sản xuất.

Tuy nhiên, việc trang bị thêm động cơ xăng chưa chắc đã giúp xe hybrid của VinFast có giá bán dễ tiếp cận hơn phiên bản thuần điện, đồng thời chi phí bảo dưỡng sẽ tăng do phải thay dầu/nhớt định kỳ.