Thị trường xe Việt 2025: Ô tô điện áp đảo doanh số, chạy đua công nghệ pin

Bên cạnh những quy định và sản phẩm mới, bức tranh toàn cảnh của thị trường ô tô, xe máy Việt Nam ở năm 2025 có nhiều xu hướng thay đổi đáng chú ý. Trong đó, điện hóa là “nét vẽ” đậm nhất, từ sự lên ngôi của xe điện cho tới xu thế bùng nổ của các dòng xe “lai”.

Liên tục chạy đua ưu đãi, nhiều xe giảm giá quanh năm

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 được đánh dấu bằng cuộc đua giảm giá sôi động của các hãng xe, nhằm kích cầu trong bối cảnh sức mua chung có phần ảm đạm so với kỳ vọng. So với năm 2024, xu hướng chạy đua ưu đãi của các mẫu ô tô có sự leo thang rõ rệt, với nhiều mẫu xe quanh năm bán dưới giá niêm yết.

Một ví dụ điển hình có thể kể đến Subaru Forester. Từ mức giảm trung bình 200 triệu đồng ở những tháng đầu năm 2025, mẫu C-SUV này được giảm tới gần 300 triệu đồng trong những tháng cuối năm, nhằm “xả” loạt xe thuộc phom cũ, dọn đường cho thế hệ mới được đưa về vào tháng 11/2025.

Trong ảnh là Subaru Forester thuộc phom cũ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thế hệ mới nhất của mẫu xe này đã được chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản (Ảnh: Đại lý Subaru).

Thậm chí, ngay cả những sản phẩm “hot” được khách Việt quan tâm cũng gia nhập cuộc đua giảm giá, như Mazda CX-5 lần đầu được hạ giá khởi điểm (niêm yết ở mức 749 triệu đồng) xuống dưới 700 triệu đồng vào tháng 4/2025. Kể từ đó, mẫu xe này liên tục có ưu đãi trong khoảng 40-50 triệu đồng.

Xu hướng chạy đua ưu đãi gia tăng rõ rệt ở nửa cuối năm 2025, do sức tiêu thụ của thị trường gặp ảm đạm trong những tháng đầu năm. Nhiều sản phẩm được gia tăng khuyến mại theo thời gian, như Toyota Vios được nâng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 50% lên 100% từ sau tháng 9.

Ngoài Toyota Vios, nhiều mẫu sedan hạng B khác cũng chạy đua giảm giá, điển hình như Honda City thường xuyên được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những thương hiệu ô tô áp dụng khuyến mại gần như quanh năm 2025 gồm: Toyota, Honda, Mitsubishi và Suzuki. Trong đó, chương trình khuyến mại của Mitsubishi Việt Nam có độ “phủ” lớn nhất, thường xuyên áp dụng cho gần hết dải sản phẩm.

Xe điện lên ngôi, áp đảo xe xăng

Nhìn vào báo cáo doanh số hàng tháng, có thể thấy sự áp đảo rõ rệt của các dòng ô tô thuần điện. Hai cái tên nổi bật nhất chính là VinFast VF 3 và VF 5, thường xuyên bán chạy nhất thị trường, kể cả trong những giai đoạn thấp điểm thường niên như tháng Giêng (tháng 1 âm lịch) hay tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch).

Kết thúc tháng 11/2025, lũy kế doanh số của VinFast VF 3 đã đạt 40.660 xe, VF 5 đạt 38.478 chiếc. Trong khi đó, mẫu xe xăng/dầu “hút” khách nhất đang là Mitsubishi Xpander mới chỉ bán được 17.316 xe.

Lũy kế doanh số 11 tháng đầu năm 2025 của VinFast VF 3 đã sớm vượt qua doanh số cả năm 2024 (khoảng 25.000 chiếc) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài ra, VinFast Limo Green là sản phẩm mới được giới thiệu trong năm nay, nhưng đã “thần tốc” đuổi kịp Mitsubishi Xpander, tiến tới cạnh tranh MPV bán chạy nhất năm 2025. “Tân binh” này chính thức được bàn giao từ tháng 8, nhưng từ tháng 9 đã liên tục ghi nhận kết quả bán hàng vượt qua Xpander.

Đáng chú ý, VinFast Limo Green giao được tới 9.642 chiếc trong tháng 11/2025, thiết lập kỷ lục doanh số từ trước tới nay với một mẫu xe tại thị trường Việt Nam. Thành công này giúp lũy kế của Limo Green đạt 16.146 chiếc chỉ sau 4 tháng mở bán, cách biệt chưa đầy 1.200 xe với Mitsubishi Xpander.

Các hãng xe chưa công bố kết quả bán hàng tháng 12/2025 nhưng VinFast Limo Green được kỳ vọng sẽ vượt qua Xpander, nếu duy trì “phong độ” như những tháng trước (Ảnh: Đại lý VinFast).

Xe Hàn thất thế

Trái ngược với sự bùng nổ của xe Việt, các dòng ô tô Hàn Quốc lại dần “vắng bóng”, hiếm khi xuất hiện trên danh sách loạt xe bán chạy, dù là tổng kết toàn thị trường hay chỉ xét riêng nhóm xe xăng/dầu. Thậm chí, nhiều sản phẩm đến từ xứ sở Kim chi thường xuyên gặp tình trạng “ế” khách, ghi nhận doanh số kém nhất thị trường, như: Kia Morning, K5 và Soluto.

Nhìn vào kết quả bán hàng sau 11 tháng đầu năm 2025 của Hyundai Thành Công, đa phần các sản phẩm đều ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ trừ Hyundai Tucson. Nguyên nhân là bởi Tucson nằm ở phân khúc “hot” và những nâng cấp mới dần được khách Việt đón nhận.

Sau 11 tháng đầu năm 2025, Hyundai Tucson đang là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu ô tô Hàn Quốc, với lũy kế doanh số đạt 7.842 chiếc, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những sản phẩm từng “hot” như Hyundai Accent hay Santa Fe lại “đuối sức” trong cuộc đua doanh số cùng các đối thủ. Accent hiếm khi bán vượt 1.000 chiếc/tháng ở năm 2025, trong khi Santa Fe thường ghi nhận kết quả bán hàng mỗi tháng đạt khoảng 200 xe, dù có ưu đãi giảm giá tới 200 triệu đồng.

Xe “lai” bùng nổ mạnh mẽ

Trong năm 2025, có tới hơn 10 mẫu xe hybrid được giới thiệu tới khách Việt. Từ những sản phẩm hybrid hạng nhẹ (mild-hybrid), cho tới full-hybrid (HEV) và hybrid sạc ngoài (Plug-in Hybrid hay PHEV), tất cả tạo nên một “bức tranh” sôi động của nhóm xe này.

Trong đó, Honda Việt Nam lần đầu giới thiệu dòng HR-V e:HEV RS, bổ sung vào dải sản phẩm “xanh” của hãng, bên cạnh những cái tên đã được giới thiệu như CR-V e:HEV RS và Civic e:HEV RS. Mercedes-Benz Việt Nam cũng gia nhập “cuộc chơi”, mở bán mẫu xe hybrid cắm sạc đầu tiên: GLE 400e 4Matic.

Công nghệ hybrid không còn xa lạ với khách Việt nhưng có độ phổ biến chưa cao. Cấu hình xăng lai điện thường xuất hiện trên bản cao cấp nhất của một dòng xe, nên có giá bán không rẻ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đáng chú ý, các hãng xe Trung Quốc có xu hướng cạnh tranh bằng công nghệ PHEV trong năm 2025. Như BYD vốn đang có dải sản phẩm thuần điện bất ngờ ra mắt nhiều mẫu xe hybrid cắm sạc mới, từ Sealion 6 cho tới Seal 5 và M9.

Ngoài BYD, Omoda & Jaceoo cũng đem về mẫu Jaecoo J7 PHEV; Lynk & Co đem về dòng 08, mẫu PHEV đầu tiên của hãng tại nước ta. Khác với các dòng hybrid truyền thống, công nghệ PHEV của nhiều hãng xe Trung Quốc hoạt động theo cơ chế hybrid nối tiếp (range-extender). Trong đó, động cơ xăng chủ yếu hoạt động như một máy phát điện để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện, thay vì trực tiếp truyền động tới bánh xe. Mô-tơ điện mới là nguồn tạo ra sức kéo chính.

Đó là lý do các dòng xe PHEV của Trung Quốc sở hữu phạm vi hoạt động lớn ở chế độ thuần điện, và có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội khi kết hợp giữa xăng và điện. Một ví dụ điển hình có thể kể đến Lynk & Co 08, với tầm hoạt động tối đa lên tới 200km khi sử dụng chế độ thuần điện.

Dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy Jaecoo J7 PHEV chỉ “uống” 0,52 lít/100km với điều kiện pin đầy. Mức tiêu thụ khi di chuyển hỗn hợp là 4 lít/100km (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đáng chú ý, xu hướng xe “lai” tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục lan rộng trong năm 2026. Trong những tháng cuối năm 2025, Toyota và Honda lần lượt công bố kế hoạch lắp ráp xe hybrid trong nước, đồng thời có nhiều dấu hiệu cho thấy VinFast cũng rục rịch “tham chiến” mảng này.

Cuộc đua đổi pin xe máy điện

Ở “sân chơi” của các dòng xe hai bánh, thông tin đáng chú ý nhất trong năm 2025 chính là các quy định mới tiến tới việc hạn chế xe máy xăng tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM từ năm 2026. Điều này tạo nên một xu thế mới, với nhiều hãng xe lần lượt tuyên bố triển khai mô hình đổi pin xe máy điện.

Selex là thương hiệu xe máy điện đầu tiên triển khai các trạm đổi pin tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng từ năm 2023, nhưng có độ phủ chưa lớn. Trong bối cảnh xe máy điện đang có xu hướng trở thành phương tiện di chuyển mới, VinFast đã bắt đầu lắp đặt trạm đổi pin để chuẩn bị cho dải sản phẩm sắp mở bán.

Trong 3 năm tới, VinFast dự kiến triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện trên toàn quốc (Ảnh: Đình Nam).

Giữa tháng 12/2025, Honda Việt Nam lần đầu giới thiệu tủ đổi pin Honda Power Pack Exchanger e: đến công chúng. Hãng cho biết hệ thống này phục vụ các dòng xe điện dùng pin có thể hoán đổi Honda Mobile Power Pack e: (MPP), đơn cử như xe máy điện CUV e: và xe máy điện giao hàng Benly e:.

Hãng xe Nhật dự kiến vận hành trạm đổi pin từ đầu năm 2026 tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD). Người dùng có thể xác định vị trí của các trạm qua ứng dụng trên điện thoại và sẽ được miễn phí dịch vụ.

Theo một số nguồn tin, Honda Việt Nam lên kế hoạch giới thiệu một số mẫu xe máy điện mới có khả năng đổi pin trong năm 2026 (Ảnh: Trung Nghĩa).

Không tụt lại phía sau, trong những ngày cuối cùng của năm 2025, Yamaha Motor Việt Nam đã công bố triển khai dịch vụ sạc và đổi pin dành cho xe máy điện. Hãng sẽ vận hành dịch vụ này thông qua hệ thống đại lý Yamaha Town và đối tác ZuttoRide, nhưng trước mắt chỉ áp dụng tại Hà Nội và TPHCM, từ năm 2026.

Dịch vụ này bao gồm: đổi pin, mượn pin, giao pin tận nơi và cứu hộ 24/7 dành cho người dùng xe Yamaha NEO’s tại Hà Nội và TPHCM. Theo hãng xe Nhật, những dịch vụ này sẽ được miễn phí cho người sở hữu thẻ “Thành viên xe điện Yamaha”, nhưng chưa rõ mức phí là bao nhiêu khi kết thúc thời gian miễn phí.

Yamaha NEO’s đang là mẫu xe máy điện duy nhất được hãng phân phối tại Việt Nam, thường xuyên được giảm giá từ 50 triệu xuống 33-35 triệu đồng trong thời gian gần đây (Ảnh: Yamaha).

Ngoài những hãng xe kể trên, TMT Motors từng tuyên bố đầu tư mạnh vào xe máy điện và trạm đổi pin vào cuối tháng 7/2025. Doanh nghiệp này cho biết sẽ mở bán 5 mẫu xe máy điện vào quý IV/2025, đồng thời xây dựng hệ thống trạm sạc và đổi pin công cộng.

Thế nhưng đến nay, TMT Motors vẫn chưa có động thái triển khai mô hình này.