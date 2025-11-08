Có nên mua xe hybrid ở thời điểm hiện tại, hay chờ sang năm 2026?

Như Dân trí đã đưa tin, các dòng xe xăng lai điện (hybrid) đứng trước cơ hội giảm giá mạnh từ năm 2026, do quy định mới có hiệu lực. Trước thông tin này, nhiều người dùng không khỏi phân vân liệu rằng có nên chờ đợi hay không, bởi nhiều mẫu xe hybrid đang có ưu đãi lớn từ nhà phân phối.

Anh Ngô Duy Thành, một người dùng tại Hà Nội chia sẻ với phóng viên báo Dân trí: “Mình đang quan tâm chiếc Toyota Camry 2.5 HEV Top, xe đang được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Mình lo là khi sang năm 2026, hãng sẽ cắt khuyến mại khi giá xe giảm. Nếu thế thì chẳng thà mua luôn từ bây giờ”.

Tháng 11 là tháng thứ hai Toyota Camry có khuyến mại từ nhà phân phối, kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2024 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tiết kiệm được nhiều chi phí khi mua xe hybrid từ năm 2026

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), từ ngày 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Hiện tại, chỉ dòng xe hybrid sạc ngoài (PHEV) được hưởng ưu đãi này.

Toyota Camry HEV đang được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 50% (với xe có dung tích xi-lanh 2.000-3.000cc). Từ ngày 1/1/2026, mức thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu xe này chỉ bằng 70% của giá trị trên, kéo theo thuế giá trị gia tăng (VAT 10%) giảm, qua đó giúp giá bán của xe có thể giảm tới 150 triệu đồng, theo dự đoán của giới chuyên gia.

Mức giảm này ngang bằng chương trình khuyến mại hiện tại của hãng xe Nhật Bản. Với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, Toyota Camry 2.5 HEV Top được giảm 153 triệu, hạ giá từ 1,53 tỷ xuống 1,377 tỷ đồng, nhưng điều người dùng cần lưu ý là biểu giá tính phí trước bạ.

Hiện tại, đa phần các mẫu xe hybrid trên thị trường đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Giá bán của xe được tính theo biểu thức: giá xe nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế giá trị giá tăng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Biến thể này đang có biểu giá tính phí trước bạ khoảng 1,5 tỷ đồng, không bị ảnh hưởng từ ưu đãi của nhà phân phối. Do đó, khi làm thủ tục đăng ký xe Toyota Camry 2.5 HEV Top, người dùng vẫn cần nộp lệ phí trước bạ khoảng 150-180 triệu đồng (theo mức 10-12%, tùy địa phương).

Nhưng khi mức thuế tiêu thụ đặc biệt giảm từ 1/1/2026, biểu giá tính phí trước bạ của Toyota Camry 2.5 HEV Top nói riêng và các mẫu xe hybrid khác nói chung cũng sẽ giảm theo. Giả sử khi đó, mẫu sedan hạng D này có biểu giá tính phí trước bạ khoảng 1,38 tỷ đồng, lệ phí trước bạ cần nộp khi đăng ký lần đầu sẽ dao động trong khoảng 138-165,6 triệu đồng.

Với những giả thuyết trên, người dùng đăng ký xe Toyota Camry 2.5 HEV Top từ 1/1/2026 có thể tiết kiệm khoảng 12-14 triệu đồng so với hiện tại. Đây là một con số không nhỏ, gần bằng lệ phí đăng ký biển số ô tô tại Hà Nội hoặc TPHCM (20 triệu đồng).

Thị trường “nín thở” chờ chính sách mới

Nếu nhu cầu sử dụng ô tô chưa lớn thì những ai quan tâm tới các dòng xe hybrid nên chờ sang năm 2026. Trên thực tế, nhịp tiêu thụ của các mẫu ô tô xăng lai điện đang chững lại với quy định mới.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, một nhân viên tư vấn bán hàng của Honda cho hay: “Bản hybrid của dòng CR-V (e:HEV RS) đang có sức tiêu thụ khá chậm, dù đang được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Phần đông khách hàng quan tâm đến mẫu xe này đều đang chờ sang năm 2026, khi chính sách mới có hiệu lực”.

Honda CR-V e:HEV RS từng bị bán “kèm lạc” 50 triệu đồng vào đầu năm 2025 nhưng đến nay vẫn chưa “xả” hết xe được sản xuất trong năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cấu hình xăng lai điện thường xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất của một dòng xe, nên có giá bán không rẻ. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều người dùng chưa “mặn mà” với loại xe này, dù không còn tâm lý e ngại về tuổi thọ của pin, theo nhận định của giới chuyên gia.

Ví dụ như mẫu Toyota Yaris Cross HEV đang được niêm yết giá 765 triệu đồng, đắt hơn 115 triệu đồng so với phiên bản thuần xăng. Khi quy định mới có hiệu lực, khoảng chênh lệch giữa các biến thể của mẫu B-SUV này hứa hẹn được thu gọn, qua đó giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận công nghệ hybrid hơn.

Sau 9 tháng đầu năm, Toyota Yaris Cross thuần xăng bán được 9.151 chiếc, nhưng doanh số bản hybrid chỉ đạt 504 xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Xe hybrid có xu hướng bùng nổ tại Việt Nam

Ngoài chính sách mới, các hãng xe tại Việt Nam đang có xu hướng đẩy mạnh các dòng xe xăng lai điện. Toyota và Honda đều tuyên bố sẽ lắp ráp xe hybrid tại nước ta; trong đó, Honda dự kiến ra mắt CR-V e:HEV RS sau Tết Nguyên đán 2026 (mẫu xe này đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan).

Về phía Toyota, hãng cho biết sẽ đầu tư hơn 360 triệu USD (quy đổi khoảng 9.500 tỷ đồng) để nâng cấp trụ sở và xây dựng dây chuyền lắp ráp xe hybrid tại nhà máy Phú Thọ. Sản phẩm cụ thể còn là ẩn số, nhưng dự kiến mẫu Toyota hybrid lắp tại Việt Nam sẽ xuất xưởng từ năm 2027.

Ngoài thương hiệu Nhật Bản, các hãng xe ô tô Trung Quốc cũng đẩy mạnh sản phẩm PHEV, như Lynk & Co 08 đã ra mắt gần đây, hay BYD Seal 5 đang được đưa về nhiều đại lý. Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ giới thiệu một mẫu PHEV là GLE 400e, dự kiến có giá trên 4 tỷ đồng.