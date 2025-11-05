Xe hybrid giảm giá mạnh từ năm 2026, khách Việt tiết kiệm tới cả trăm triệu

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ ngày 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.

Điều này có nghĩa, giá bán cũng như biểu giá tính thuế trước bạ của các dòng xe HEV sẽ giảm đáng kể từ năm 2026, hứa hẹn giúp người dùng tiết kiệm tới cả trăm triệu đồng. Mức giảm sẽ tùy chủng loại và dòng xe.

Cấu hình xăng lai điện thường xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất của một dòng xe nên thường có giá bán không rẻ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giả sử một mẫu xe có giá nhập khẩu là 480 triệu đồng, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đang là 45% (với xe có dung tích xi-lanh dưới 2.000cc) tương đương với 216 triệu đồng. Xe này chịu thêm mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% cho 696 triệu, tương đương 69,6 triệu đồng; tổng cộng là 765,6 triệu đồng.

Từ 1/1/2026, dòng xe này sẽ chỉ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% của xe xăng/dầu, tức tương đương: 216 x 70% = 151,2 triệu đồng. Thuế VAT khi đó sẽ là: 10% x 631,2 = 63,12 triệu đồng. Tổng cộng giá xe sau các loại thuế sẽ là: 480 + 151,2 + 63,12 = 694,32 triệu đồng.

Như vậy với quy định mới áp dụng từ 2026, nhà sản xuất hay nhà phân phối có thể giảm giá khoảng 71,3 triệu đồng cho mẫu xe trên mà không ảnh hưởng tới biên độ lợi nhuận, hoạt động kinh doanh của mình. Nói cách khác, hãng có dư địa để một mẫu xe giá hiện nay là 765 triệu, xuống còn 694,3 triệu từ năm tới.

Các mẫu xe đắt tiền thì cơ hội giảm giá càng nhiều. Chẳng hạn một mẫu xe có giá nhập khẩu là 930 triệu đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt đang là 50% (xe có dung tích xi-lanh 2.000-3.000 cc) tương đương 465 triệu đồng, thuế VAT đang là 139,5 triệu đồng. Giá xe bán ra là 1,5345 tỷ đồng.

Với quy định mới từ 1/1/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt của dòng xe này sẽ giảm còn 325,5 triệu đồng, thuế VAT giảm còn 125,55 triệu đồng. Khi đó, giá xe có dư địa để giảm giảm: 1,5345-1,38105= 153,45 triệu đồng. Tính tương đối thì xe hybrid từ 2026 có thể được giảm khoảng 10% so với giá xe hiện nay.

Song song với việc giảm giá bán, biểu giá tính lệ phí trước bạ cũng sẽ giảm, giúp người dùng tiết kiệm được chi phí lăn bánh (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giá bán sẽ còn tùy thuộc chính sách của hãng, song phần nào cho thấy những tác động lớn từ quy định mới. Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hứa hẹn giúp các dòng xe HEV thu gọn chênh lệch giá bán với các phiên bản thuần xăng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn.

Thị trường ô tô Việt Nam đang ghi nhận sự gia tăng của các dòng xe xăng-điện. Toyota và Honda đều tuyên bố sẽ lắp ráp xe hybrid tại nước ta. Trong đó thương hiệu dự kiến “khai màn” là Honda, với CR-V e:HEV RS - mẫu xe hiện nay được nhập khẩu từ Thái Lan.

Toyota tuyên bố sẽ đầu tư hơn 360 triệu USD (quy đổi khoảng 9.500 tỷ đồng) để nâng cấp trụ sở và xây dựng dây chuyền lắp ráp xe hybrid tại nhà máy Phú Thọ. Sản phẩm cụ thể còn là ẩn số nhưng dự kiến mẫu Toyota hybrid lắp tại Việt Nam sẽ xuất xưởng từ năm 2027.

Theo chia sẻ từ phía đại lý, Honda CR-V e:HEV bản lắp ráp sẽ được ra mắt sau Tết Nguyên Đán 2026 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài thương hiệu Nhật Bản, các hãng xe ô tô Trung Quốc cũng đẩy mạnh sản phẩm PHEV. Tiêu biểu cho xu hướng này là Lynk & Co 08 được ra mắt gần đây, hay BYD Seal 5 đang được đưa về nhiều đại lý.

Trong thời gian tới, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ giới thiệu một mẫu PHEV là GLE 400e, dự kiến có giá trên 4 tỷ đồng.