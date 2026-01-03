Toyota lược bớt khuyến mại hàng loạt xe, Vios giảm giá ít hơn tháng trước

Chương trình khuyến mại tháng 1 của Toyota Việt Nam thay đổi khá nhiều so với tháng trước, chỉ còn 4 thay vì 7 sản phẩm được ưu đãi, gồm: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Đáng chú ý, khuyến mại của những mẫu xe này cũng bị lược bớt, không nhiều như tháng 12/2025.

Theo đó, Toyota Vios chỉ được nhà sản xuất hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, thay vì mức 100% như trước. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 23-27 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 435-518 triệu đồng.

Theo công bố của Toyota Việt Nam, Vios tiêu thụ được 1.972 xe ở tháng trước, nâng tổng lũy kế doanh số cả năm lên mức 13.424 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, Yaris cross vẫn hưởng mức hỗ trợ 50% nhưng không còn được tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ. Khuyến mại này quy đổi thành mức giảm như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi Veloz Cross CVT 638.000.000 64.000.000 574.000.000 Veloz Cross CVT Top 660.000.000 66.000.000 594.000.000 Avanza Premio MT 558.000.000 56.000.000 502.000.000 Avanza Premio CVT 598.000.000 60.000.000 538.000.000 Yaris Cross Xăng 650.000.000 33.000.000 617.000.000 Yaris Cross HEV 765.000.000 38.000.000 727.000.000

Giá bán thực tế của Toyota Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross trong tháng 1 (Đơn vị: Đồng).

Toyota Yaris Cross là sản phẩm bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản ở năm 2025, với tổng cộng 14.601 chiếc được tiêu thụ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ba mẫu xe bị loại khỏi chương trình khuyến mại tháng này gồm: Toyota Corolla Cross HEV, Hilux và Camry. Trong đó, Camry là sản phẩm có mức giảm sâu nhất ở tháng trước, lên tới 153 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ; Hilux bị cắt khuyến mại do mẫu bán tải này có kế hoạch nâng cấp lên thế hệ mới trong tháng 1.

Giới chuyên gia nhận định, tháng 1 là giai đoạn cao điểm thường niên của thị trường ô tô Việt Nam, do người dùng có nhu cầu sắm xe đón Tết Nguyên đán. Ngoài ra, đầu năm mới là thời điểm áp lực doanh số ở năm cũ đã qua đi, khiến các hãng xe “thả lỏng” hơn, không cần chạy đua ưu đãi cùng các đối thủ.

Thế hệ mới của Toyota Hilux dự kiến sẽ ra mắt khách Việt vào ngày 19/1, theo một số nguồn tin. Xe vẫn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản, nhưng đều sử dụng cấu hình động cơ dầu, tăng áp, dung tích 2.8L (Ảnh: Toyota).

Tuy nhiên, vẫn có hãng xe dồn sức ưu đãi như Mitsubishi Việt Nam. Chương trình khuyến mại tháng 1 của thương hiệu này gần như không có gì thay đổi, mẫu MPV “ăn khách” Xpander vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, dòng B-SUV Xforce vẫn có khuyến mại 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản.

Điều này có thể tạo áp lực lên các sản phẩm của Toyota, đặc biệt là Yaris Cross. Mitsubishi Việt Nam chưa công bố kết quả bán hàng của tháng 12/2025, nên chưa rõ tổng lượng xe Xforce bán ra trong cả năm.

Sau 11 tháng đầu năm 2025, lũy kế doanh số của Mitsubishi Xforce đạt 12.091 chiếc, kém khoảng 2.500 xe so với kết quả chung cuộc của Toyota Yaris Cross. Theo giới chuyên gia, Xforce vẫn có cơ hội vượt qua “đồng hương” Nhật Bản.