Không phải Toyota, Honda là hãng Nhật đầu tiên lắp xe hybrid tại Việt Nam?

Giới tư vấn bán hàng đồng loạt thông báo tới khách hàng, lượng xe Honda CR-V e:HEV RS (bản hybrid) nhập Thái không còn nhiều. Phía đại lý cho biết, biến thể này sẽ được hãng xe Nhật chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam; dự kiến xuất xưởng lô đầu tiên vào đầu năm 2026.

Thông tin này đã được hãng xe Nhật Bản xác nhận, trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện Di chuyển (Japan Mobility Show) 2025 diễn ra vào cuối tháng 10.

Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu Thái Lan đang được niêm yết ở mức giá 1,259 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các phiên bản thuần xăng của CR-V đang được Honda Việt Nam lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ. Với việc đưa CR-V e:HEV RS vào dây chuyền nội địa và mở bán ngay từ đầu năm 2026, Honda sẽ trở thành hãng xe Nhật Bản đầu tiên sản xuất xe hybrid tại nước ta.

Trước đó, Toyota Việt Nam đã công bố kế hoạch đầu tư 360 triệu USD (quy đổi gần 9.500 tỷ đồng) nhằm nâng cấp trụ sở, và mở dây chuyền lắp ráp ô tô hybrid tại nhà máy Phú Thọ. Sản phẩm cụ thể còn là ẩn số, chỉ biết hãng dự kiến giới thiệu mẫu xe đầu tiên vào năm 2027.

Nội thất của Honda CR-V e:HEV RS (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota là hãng xe phổ thông đầu tiên đưa hybrid về Việt Nam, với mẫu Corolla Cross HEV vào năm 2020. Hai năm gần đây, Honda cũng đẩy mạnh dải sản phẩm “xăng lai điện”, với cái tên đầu tiên là CR-V e:HEV, sau đó lần lượt là HR-V e:HEV và Civic e:HEV.

Trong đó, Honda CR-V e:HEV đang là mẫu xe đắt nhất, nhưng cũng là dòng hybrid bán chạy nhất của hãng xe Nhật. Sau 9 tháng đầu năm, CR-V e:HEV ghi nhận lũy kế doanh số đạt 1.558 chiếc; có tháng trở thành xe bán chạy nhất phân khúc ô tô hybrid tại Việt Nam.

Honda CR-V e:HEV RS được trang bị động cơ xăng 2.0L (146 mã lực, 183Nm) và mô-tơ điện (181 mã lực), cho công suất kết hợp đạt 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 335Nm. Cấu hình này có thể chuyển đổi linh hoạt giữa thuần điện, hybrid nối tiếp và hybrid song song (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda CR-V được bổ sung bản hybrid khi nâng cấp lên thế hệ mới tại Việt Nam vào cuối năm 2023. Lúc đó, lượng xe nhập về không nhiều, khiến biến thể này gặp tình trạng “bia kèm lạc” tại đại lý, người dùng muốn nhận xe sớm được yêu cầu chi thêm 50 triệu đồng mua thêm gói phụ kiện.

Tình trạng đó không kéo dài, Honda CR-V e:HEV RS nhanh chóng được bán đúng giá tại đại lý, nhưng ít khi có khuyến mại từ nhà phân phối. Những tháng gần đây, hãng xe Nhật hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua CR-V e:HEV RS, nhưng áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Trong khi đó, xe VIN 2025 không có ưu đãi. Việc Honda Việt Nam chuyển CR-V e:HEV sang lắp ráp trong nước hứa hẹn giúp nguồn cung của phiên bản này dư dả hơn, từ đó tạo điều kiện cho các chương trình khuyến mại hấp dẫn.