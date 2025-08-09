PhotoNews

Ô TÔ - XE MÁY

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic

Thực hiện: Nhật Minh

(Dân trí) - Mẫu SUV điện cỡ lớn Onvo L90 của hãng Nio sở hữu công suất lên tới 590 mã lực, cấu hình ba hàng ghế thiết kế linh hoạt. Giá khởi điểm tại Trung Quốc tương đương chưa đến 660 triệu đồng nếu thuê pin.

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 1

Mẫu Onvo L90 nhắm tới phân khúc SUV gia đình tại Trung Quốc, có cả cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ. Tất cả các phiên bản đều được trang bị gói pin 85kWh và hệ thống điện 900V. Bản 6 chỗ Pro có giá từ 265.800 nhân dân tệ (khoảng 970 triệu đồng), trong khi bản 6 chỗ Max có giá từ 279.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 2

Tại Trung Quốc, khách mua xe có thể giảm đáng kể chi phí đầu tư mua xe ban đầu bằng cách tham gia gói thuê pin Battery-as-a-Service (BaaS). Theo đó, giá hai phiên bản trên sẽ giảm khoảng 30% xuống còn 179.800 nhân dân tệ (657 triệu đồng) và 193.800 nhân dân tệ (708 triệu đồng). Phí thuê pin hàng tháng là 899 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng) (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 3

Ngay cả khi phải trả phí thuê pin hàng tháng, mức giá ban đầu quá hấp dẫn, rẻ hơn mẫu Honda Civic Sedan bản tiêu chuẩn tại Việt Nam - 789 triệu đồng, trong khi khách hàng được hưởng đầy đủ tiện ích của một mẫu SUV điện cỡ lớn (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 4

Với khách hàng ưu tiên sự tiện nghi và trang bị, bản 6 chỗ Ultra có giá 299.800 nhân dân tệ (khoảng 1,09 tỷ đồng), hoặc 213.800 nhân dân tệ (khoảng 780 triệu đồng) nếu thuê pin (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 5

Dòng 7 chỗ có cơ cấu giá tương tự: bản Pro từ 185.800 nhân dân tệ (khoảng 678 triệu đồng), Max từ 199.800 nhân dân tệ (khoảng 729 triệu đồng), và Ultra cũng từ 213.800 nhân dân tệ (khoảng 780 triệu đồng) nếu thuê pin (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 6

Việc đặt tên Pro, Max, Ultra nghe có phần giống chiến lược của Apple, nhưng hãng khẳng định chỉ là trùng hợp (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 7

So với các đối thủ cùng cỡ, như Hyundai Ioniq 9 hay Kia EV9, mức giá trên thực sự là một lợi thế lớn đối với một mẫu SUV điện ba hàng ghế (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 8

Các bản Pro và Max được trang bị một mô-tơ điện công suất 456 mã lực. Các bản Ultra (6 và 7 chỗ) được bổ sung thêm mô-tơ 134 mã lực ở cầu trước, nâng tổng công suất lên 590 mã lực. Phiên bản dẫn động cầu sau tiêu chuẩn tăng tốc 0-100km/h trong 5,9 giây, trong khi bản dẫn động bốn bánh Ultra rút ngắn xuống còn 4,7 giây. Bộ pin 85kWh cho xe phạm vi hoạt động 570-605km/lần sạc, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Onvo L90 hỗ trợ công nghệ đổi pin vốn là thế mạnh của Nio tại Trung Quốc (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 9

Bên trong xe, L90 chú trọng vào công nghệ. Bảng táp-lô có màn hình trung tâm cảm ứng 17,2 inch, trong khi hàng ghế thứ hai có màn hình 17,3 inch "thả" xuống từ trên trần (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 10

Ngoài ra còn có màn hình cảm ứng 8 inch phía sau và màn hình HUD 35 inch phía trước (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 11

Tất cả phiên bản đều được trang bị hệ thống âm thanh 23 loa và tủ lạnh dung tích 8,86 lít, nhấn mạnh vào sự thoải mái của hành khách với các tiện nghi như điều hoà 3 vùng, tất cả các ghế có sưởi, thông gió và massage (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 12

Onvo L90 có kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 5.145 x 1.998 x 1.766 (mm), với chiều dài cơ sở 3.110mm. Mẫu SUV điện cỡ lớn này được trang bị tiêu chuẩn vành 21 inch (Ảnh: Nio).

Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic - 13

Hiện tại chưa có thông tin liệu mẫu Onvo L90 có được bán ngoài thị trường Trung Quốc hay không (Ảnh: Nio).

Ô tô - Xe máy
Tin mới