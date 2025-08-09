Mẫu SUV điện cỡ lớn của Trung Quốc có giá rẻ hơn Honda Civic

Các bản Pro và Max được trang bị một mô-tơ điện công suất 456 mã lực. Các bản Ultra (6 và 7 chỗ) được bổ sung thêm mô-tơ 134 mã lực ở cầu trước, nâng tổng công suất lên 590 mã lực. Phiên bản dẫn động cầu sau tiêu chuẩn tăng tốc 0-100km/h trong 5,9 giây, trong khi bản dẫn động bốn bánh Ultra rút ngắn xuống còn 4,7 giây. Bộ pin 85kWh cho xe phạm vi hoạt động 570-605km/lần sạc, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Onvo L90 hỗ trợ công nghệ đổi pin vốn là thế mạnh của Nio tại Trung Quốc (Ảnh: Nio).