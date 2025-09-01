Loạt ô tô mới ra mắt trong tháng 8: Có xe giá dưới 600 triệu đồng

Mazda CX-3 lắp ráp trong nước: 549-659 triệu đồng

Từ tháng 8, mẫu Mazda CX-3 bán ở thị trường Việt Nam được lắp ráp tại nhà máy của Thaco ở Quảng Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đó.

Dù CX-3 lắp ráp trong nước tăng giá 18-30 triệu đồng lên mức 549-659 triệu đồng, nhưng vẫn dễ tiếp cận hơn các đối thủ như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng).

Kích thước của New CX-3 lắp ráp trong nước không có gì khác bản nhập khẩu (Ảnh: Thaco).

Những thay đổi đáng chú ý ở ngoại thất gồm: lưới tản nhiệt chuyển từ dạng thanh ngang sang dạng mặt lưới giống CX-8, ốp cản trước/sau mới, bổ sung tùy chọn hai tông màu. Phiên bản Luxury và Premium có thêm cảm biến áp suất lốp. Bản Premium có đèn pha LED Projector tích hợp các tính năng tự động bật/tắt, cân bằng góc chiếu và điều chỉnh chế độ chiếu xa/gần.

Bên trong xe được trang bị cụm đồng hồ hiển thị tốc độ analog kết hợp với màn hình điện tử nhỏ, màn hình thông tin - giải trí trung tâm có kích thước 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, lẫy chuyển số trên vô-lăng, phanh tay điện tử, ga tự động...

Nội thất của mẫu CX-3 lắp ráp trong nước giống bản nhập khẩu trước đây (Ảnh: Thaco).

Trang bị an toàn gồm: 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang sau, phanh thông minh trước/sau,…

Tất cả các phiên bản của New CX-3 vẫn sử dụng động cơ SkyActiv-G dung tích 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước, kèm chế độ lái thể thao, GVC và ngừng/khởi động động cơ thông minh (i-Stop).

VinFast Limo Green: 749 triệu đồng

VinFast Limo Green bản thương mại hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm “hot” trong phân khúc xe chạy dịch vụ, đặc biệt khi được hãng miễn phí sạc đến năm 2027.

Limo Green là mẫu MPV thuần điện đầu tiên của thương hiệu Việt (Ảnh: Mạnh Linh).

Dù thuộc dòng sản phẩm Green (dòng xe dịch vụ), nhưng Limo Green vẫn nhận được sự quan tâm của những người dùng cá nhân, do có mức giá dễ tiếp cận: 749 triệu đồng (đã kèm pin). Mức giá này chỉ ngang các dòng MPV chạy xăng cỡ nhỏ, như Mitsubishi Xpander, trong khi Limo Green là MPV cỡ trung, có kích thước tương đương Toyota Innova Cross (giá từ 825 triệu đồng).

Do có giá rẻ, hướng tới khách hàng mua xe để chạy dịch vụ, VinFast Limo Green có trang bị nội thất tối giản, với ghế nỉ chỉnh cơ, vô lăng không nút bấm, màn hình trung tâm kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, cổng USB, chỉ có 4 loa, nhưng vẫn được trang bị điều hòa tự động, cửa gió cho 3 hàng ghế, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và cần số dạng núm xoay.

Là dòng xe hướng tới khách hàng chạy dịch vụ, trang bị của VinFast Limo Green hướng tới tính thực dụng (Ảnh: Mạnh Linh).

Limo Green không sở hữu hệ thống an toàn chủ động, nhưng khá đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản, gồm: chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…

Về vận hành, VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 280Nm. Khối pin LFP có dung lượng 60,13kWh, mang đến cho xe khả năng di chuyển lên tới 450km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Xe có hỗ trợ sạc nhanh (DC) với công suất tối đa 80kW, cho phép sạc 10-70% pin trong 30 phút. Khách mua xe được miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết ngày 30/6/2027.

Ford Territory 2025: 762-896 triệu đồng

Mẫu SUV cỡ C này vẫn được lắp ráp trong nước, với 3 phiên bản: Trend, Titanium, và Titanium X, có giá bán 762-896 triệu đồng; bản Sport đã bị lược bỏ.

Điểm thay đổi lớn nhất của Territory 2025 nằm ở ngoại thất, với đèn pha và đèn định vị nối liền lưới tản nhiệt, thay vì thiết kế phân tầng như trước; đèn pha và đèn hậu hoàn toàn sử dụng bóng LED.

Mặt ca-lăng giờ đây có các chi tiết crôm nằm ngang (Ảnh: Việt Anh).

La-zăng có thiết kế mới, với tùy chọn 19 inch cho bản Titanium X và 18 inch cho 2 bản còn lại.

Nâng cấp về trang bị nội thất chủ yếu tập trung ở bản cao cấp nhất Titanium X, như ghế trước chỉnh điện, lọc không khí PM2.5, gương chiếu hậu kỹ thuật số, mở khóa và đề nổ từ xa bằng ứng dụng từ điện thoại thông minh.

Nội thất Territory 2025 gần như không thay đổi (Ảnh: Việt Anh).

Ford Territory 2025 tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước.

Volkswagen Touareg bản nâng cấp: 2,368-3,399 tỷ đồng

Dòng SUV đầu bảng của Volkswagen vừa được bổ sung 2 phiên bản mới tại thị trường Việt Nam; đó là Highline giá 3,099 tỷ đồng và R-Line giá 3,399 tỷ đồng. Trong khi đó, hai phiên bản cũ là Elegance và Luxury được giảm giá 331 triệu đồng xuống lần lượt là 2,368 tỷ đồng và 2,768 tỷ đồng.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, Volkswagen Touareg cạnh tranh cùng phân khúc với BMW X5 và Audi Q7 (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Volkswagen Touareg 2025 là đèn pha có thiết kế ba thấu kính tách riêng, kèm đèn định vị, trong khi đèn hậu kèm dải LED vắt ngang.

Hai biến thể mới bổ sung của Volkswagen Touareg có ngoại hình được làm mới nhẹ. Lưới tản nhiệt của xe được làm mỏng hơn, nối liền với cụm đèn chiếu sáng trước kiểu mới, có công nghệ ma trận IQ Light, dải đèn LED định vị ban ngày được đặt giữa lưới tản nhiệt.

Phiên bản R-Line cao cấp nhất có ngoại thất khỏe khoắn hơn các bản thường, gồm lưới tản nhiệt sơn đen, cản trước/sau thể thao, mâm hợp kim 5 chấu kép có kích thước 20 inch, logo R-Line. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED của xe cũng có thiết kế giống đèn trước.

Bên trong xe được trang bị cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch và màn hình giải trí 15,6 inch (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Nội thất hai phiên bản mới của Volkswagen Touareg vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể giống hai bản cũ, nhưng được bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi, như: hàng ghế đầu chỉnh điện 18 hướng với 4 hướng đệm lưng, đệm đùi trượt dọc, nhớ ghế 3 vị trí, sưởi ấm và làm mát; điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị kính lái HUD, đèn viền nội thất 30 màu.

Cả 4 phiên bản của Volkswagen Touareg 2025 sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, cho công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 370Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén kèm 7 chế độ lái khác nhau.

MINI John Cooper Works 3 cửa: 2,529 tỷ đồng

Đây là phiên bản mạnh nhất dòng Cooper 3 cửa, được nhập khẩu chính hãng từ Anh, có giá 2,529 tỷ đồng.

So với MINI Cooper 3 cửa thường, phiên bản John Cooper Works (JCW) có thêm các cửa hút gió ở phía trước, với các dải màu đỏ nằm dọc hai bên, ốp cản sau hình thang cùng ống xả đơn đặt giữa, mâm 18 inch kiểu Lap Spoke 2 tông màu đi cùng phanh hiệu năng cao JCW màu đỏ.

So với bản tiêu chuẩn đã ra mắt hồi tháng 4, MINI John Cooper Works 3 cửa mới đắt hơn 430 triệu đồng (Ảnh: Thaco).

Bản JCW được trang bị động cơ tăng áp TwinTurbo 2.0 như bản tiêu chuẩn, nhưng có sức mạnh lớn hơn - công suất 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Đáng chú ý, MINI JCW thế hệ mới có tính năng Boost Mode, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tăng tốc và thoát cua phấn khích cho người cầm lái.

Ford Mustang Mach-E: 2,599 tỷ đồng

Mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ford đã ra mắt nhân dịp kỷ niệm 30 năm hãng xe Mỹ đồng hành cùng thị trường Việt Nam.

Mẫu Mustang Mach-E được bán tại Việt Nam với duy nhất phiên bản Premium AWD giá 2,599 tỷ đồng (Ảnh: Việt Anh).

Ford Mustang Mach-E mang kiểu dáng SUV Coupe hiện đại, kích thước tương đương mẫu VinFast VF 8.

Xe trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, cho công suất kết hợp đạt 395 mã lực và mô-men xoắn 676Nm. Bộ pin lithium-ion 88kWh cho xe khả năng di chuyển 550km/lần sạc, theo thử nghiệm của hãng.

Nội thất của Mustang Mach-E được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, với điểm nhấn là màn hình thông tin - giải trí cảm ứng 15,5 inch đặt dọc. Bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 10,2 inch (Ảnh: Việt Anh).

Mẫu xe điện mới của Ford cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS tiêu chuẩn.

Xe hỗ trợ sạc chậm AC công suất 11kW và sạc nhanh DC 150kW, với khả năng sạc pin từ 10% đến 80% trong khoảng 36 phút. Ford không phát triển hệ thống trạm sạc mà chỉ lắp tại các đại lý với số lượng hiện tại là 53 trạm. Mỗi xe được tặng kèm bộ sạc treo tường 7kW và bộ sạc di động 3,5kW.