SUV Hàn Quốc cạnh tranh Xforce giảm giá 100 triệu đồng tại đại lý

Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị cỡ B vẫn liên tục chạy đua giảm giá trong nhiều tháng gần đây, Kia Seltos không phải là một cái tên quá nổi bật, do ít có chương trình khuyến mại từ nhà sản xuất.

Tuy nhiên trong tháng 8, mẫu xe này được hãng xe Hàn Quốc áp dụng mức giảm 25-50 triệu đồng tùy phiên bản, cho xe được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2024). Còn tại đại lý, một số nơi vẫn đang nỗ lực “xả” xe VIN 2024 với mức giảm lớn.

Ví dụ tại một cơ sở ở TPHCM, tư vấn bán hàng cho biết Seltos 1.5L Luxury VIN 2024 đang có giá bán 599 triệu đồng, tức giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết, nhưng chỉ còn một xe. Tại showroom khác cũng thuộc khu vực TPHCM, phiên bản này (VIN 2024) được giảm 90 triệu.

Kia Seltos VIN 2024 đã được “xả” gần hết tại các đại lý (Ảnh: Đại lý Kia).

Trong khi đó tại Hà Nội, một đại lý còn tồn Seltos 1.5L Luxury VIN 2024 giảm 65 triệu cho biến thể này, hạ giá còn 634 triệu đồng. Có cơ sở khác tại Thủ đô lại tồn bản 1.5L Premium (749 triệu đồng) và Turbo GT-Line (764 triệu đồng), áp dụng mức giảm 80-90 triệu, điểm chung là đều không còn nhiều xe.

Xe VIN 2024 dễ mất giá hơn xe VIN 2025 khi bán lại, nhưng có thể xem là sự đánh đổi giúp Seltos có mức giảm sâu so với các đối thủ. Các đại lý đã hết Toyota Yaris Cross VIN 2024 từ đầu năm, xe VIN 2025 chỉ được áp dụng khuyến mại theo chương trình từ nhà phân phối.

Nội thất của Kia Seltos (Ảnh: Đại lý Kia).

Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng) được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản với giá trị quy đổi 33-38 triệu đồng. Nhưng thực tế tại đại lý, xe chỉ được giảm trực tiếp 16,5-19 triệu đồng, giá trị ưu đãi còn lại quy đổi thành phụ kiện như dán kính, thảm sàn…

Một đối thủ đáng gờm khác của Kia Seltos là Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng) được nhà phân phối hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 8, áp dụng tùy phiên bản (trừ biến thể Exceed có giá 640 triệu đồng). Ưu đãi này giúp giá khởi điểm của Xforce được giảm 60 triệu xuống 539 triệu đồng, rẻ ngang một mẫu SUV hạng A như Hyundai Venue (499-549 triệu đồng).

Ngoài hai mẫu xe trên, Hyundai Creta (599-715 triệu đồng) cũng được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 8 (Ảnh: TC Motor).

Kia Seltos từng là mẫu B-SUV bán chạy nhất Việt Nam trong cả năm 2021, với doanh số đạt 16.122 chiếc. Tuy nhiên, theo sự nở rộ của nhóm xe này với ngày càng nhiều đối thủ mới, đặc biệt là sự bùng nổ của xe điện, sức tiêu thụ của Seltos dần sụt giảm, khó cạnh tranh kể cả khi được nâng cấp vào năm 2024.

Sau 7 tháng đầu năm 2025, VinFast VF 6 vẫn nắm giữ vị trí số 1 phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+ với lũy kế doanh số đạt 9.403 chiếc. Nếu chỉ tính các mẫu xe xăng, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce vẫn tranh giành vị trí số 1, với phần thắng nghiêng về sản phẩm nhà Toyota.