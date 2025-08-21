Xe điện Ford Mustang Mach-E bị triệu hồi do lỗi cụm đèn trước

Ford sẽ phải triệu hồi tổng cộng 21.765 xe tại thị trường Mỹ do vấn đề của cụm đèn pha; cụ thể là lỗi ở mô-đun điều khiển LED có thể bị cháy, gây hỏng đèn chiếu sáng, đèn ban ngày, đèn định vị phía trước và đèn báo rẽ phía trước.

Lỗi này ảnh hưởng đến các mẫu xe thuộc đời 2025 gồm: Ford Mustang, Mustang Mach-E và Lincoln Nautilus. Hiện hãng xe Mỹ chưa nhận được bất kỳ báo cáo tai nạn nào liên quan đến lỗi trên.

Mẫu xe điện Mustang Mach-E (Ảnh: Ford).

Ford lần đầu ghi nhận về vấn đề của cụm đèn pha vào tháng 3 khi có báo cáo từ Trung Quốc về một chiếc Lincoln Nautilus bị phát hiện có cụm đèn pha bên phải không hoạt động trong quá trình kiểm tra tại nhà máy Changan Ford. Tính đến ngày 15/6, hãng nhận được 8 yêu cầu bảo hành với riêng mẫu SUV này tại thị trường Trung Quốc; trong đó, 5 xe cũng có cụm đèn hậu không hoạt động.

Với lỗi như vậy, xe có thể không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng và thiết bị phản quang. Bộ đôi xe Mustang bị ảnh hưởng được sản xuất trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 tại các nhà máy ở Mỹ và Mexico.

Chủ xe có thể nhận biết sớm về lỗi trên thông qua cảnh báo hiển thị trên đồng hồ, hoặc khi thấy đèn báo rẽ nhấp nháy liên tục. Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được kiểm tra và thay thế miễn phí mô-đun điều khiển LED bị lỗi tại hệ thống đại lý của hãng.

Mẫu Ford Mustang Mach-E vừa được giới thiệu tại Việt Nam vào tuần trước với duy nhất một phiên bản Premium có giá 2,599 tỷ đồng. Xe được lắp ráp tại Mexico.