Hãng cắt khuyến mại, giá Suzuki Jimny vẫn giảm gần 100 triệu tại đại lý

Trong tháng 8, Suzuki không còn khuyến mại cho nhiều mẫu xe như những tháng trước. Dù vậy, nhiều đại lý vẫn áp dụng mức giảm 80 triệu đồng cho dòng “xe ăn chơi” Jimny, đưa giá bán từ 789 triệu hạ xuống 709 triệu đồng.

Chính sách trên chỉ dành cho xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024). Tuy nhiên, đây chưa phải mức giảm sâu nhất của Suzuki Jimny từ trước đến nay. Trước đó vào tháng 3, mẫu xe này được giảm tới 99 triệu, còn 690 triệu đồng.

Suzuki Jimny được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Gia An).

Không phải đại lý nào cũng áp dụng ưu đãi như trên. Tham khảo một showroom ở khu vực TPHCM, có nơi chỉ giảm 40 triệu đồng cho Jimny VIN 2024, nhưng tặng thêm gói phụ kiện trị giá 50 triệu đồng.

Từ đầu năm, Suzuki Jimny liên tục có ưu đãi giảm giá lớn từ nhà phân phối và đại lý, nhưng vẫn chưa thể đẩy hết xe VIN 2024. Tính đến hết tháng 7, lũy kế doanh số của mẫu xe này mới chỉ đạt 161 xe, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (204 chiếc), dù Jimny chính thức được ra mắt vào tháng 4/2024.

Nội thất của Suzuki Jimny khá cơ bản so với một mẫu xe có giá niêm yết lên tới gần 800 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Suzuki Jimny được xem là “xe ăn chơi”, do giá bán cao hơn phân khúc và được phát triển hướng tới nhóm khách hàng riêng. Có giá ngang nhiều mẫu C-SUV như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Ford Territory (từ 762 triệu đồng), trang bị của Jimny còn thua nhiều mẫu xe hạng B trong tầm giá 600 triệu đồng.

Nhóm khách hàng của mẫu xe này thường là những người đã có nhiều trải nghiệm với ô tô, ưa thích một mẫu xe mang phong cách việt dã và có tiềm năng cá nhân hóa, nhằm thể hiện cá tính riêng của bản thân. Do là “xe chơi”, Jimny là một cái tên ít khi xuất hiện trên thị trường ô tô đã qua sử dụng.

Lúc mới ra mắt Việt Nam, Suzuki Jimny khá “hot”, thậm chí từng bị bán theo kiểu “bia kèm lạc” tới 50 triệu đồng. Nhưng sau gần nửa năm khi phần lớn những khách hàng chịu chơi đã nhận được xe, Jimny dần “hạ nhiệt” tại đại lý, được bán đúng giá và dần có khuyến mại vào cuối năm 2024.