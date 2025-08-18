Loạt ô tô có doanh số gần như bằng 0, sắp biến mất khỏi thị trường?

Sau nửa đầu năm tương đối ảm đạm, thị trường ô tô Việt Nam dần có dấu hiệu khởi sắc, tuy không tăng trưởng nhiều nhưng vẫn có đà cải thiện. Dù vậy, trên báo cáo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), một số mẫu xe liên tục ghi nhận doanh số bằng 0 trong nhiều tháng.

Honda Civic Type R

Từ đầu năm đến hết tháng 7, Honda Civic Type R chỉ giao được đúng 1 xe ở tháng 1, kết quả bán hàng 6 tháng liên tiếp đều bằng 0. Mẫu xe hiệu năng cao này không dành cho khách hàng phổ thông và được mở bán theo dạng đơn đặt hàng.

Được biết, khi có người dùng đặt mua, Honda Việt Nam sẽ gửi yêu cầu đặt hàng tới nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản. Cơ sở này không phải lúc nào cũng sẵn xe đã được sản xuất, nên thời gian chờ xuất xưởng và vận chuyển có thể lên tới hàng tháng.

Honda Civic Type R được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, sản sinh 315 mã lực và 420Nm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khi xe chính thức được bàn giao tới tay khách Việt, hãng mới tính doanh số nhưng dù vậy, có thể thấy Honda Civic Type R đã “hạ nhiệt”. Cùng kỳ năm ngoái (7 tháng đầu năm 2024), mẫu xe hiệu năng cao này ghi nhận doanh số đạt 7 chiếc.

Theo giới chuyên gia, sức hút của mẫu xe này gặp ảnh hưởng sau khi tăng giá vào tháng 1. Cụ thể, giá bán lẻ đề xuất của xe đã tăng 600 triệu đồng, từ 2,399 tỷ lên 2,999 tỷ đồng, trong khi trang bị không có gì thay đổi.

Mitsubishi Pajero Sport

Nằm ở phân khúc SUV hạng D, Mitsubishi Pajero Sport không phải là sản phẩm “hút khách”, nhưng tình trạng doanh số bằng 0 trong 4 tháng liên tiếp (tính đến hết tháng 7) vẫn gây chú ý. Mẫu xe này chỉ ghi nhận lượng xe bán ra trong 3 tháng đầu năm, tổng cộng đạt 48 chiếc.

Các đại lý hiện không còn rao bán Mitsubishi Pajero Sport và theo tư vấn bán hàng, hãng đang tạm ngừng phân phối mẫu xe này. Thông tin này chưa được Mitsubishi Việt Nam xác nhận, Pajero Sport vẫn xuất hiện trên danh mục sản phẩm của hãng nhưng không có khuyến mại như các mẫu xe khác.

Mitsubishi Pajero Sport hiện hành được ra mắt từ năm 2020. So với các đối thủ, mẫu xe này đã “tụt hậu” về thiết kế và trang bị, trong khi giá bán chưa đủ hấp dẫn (1,13-1,365 tỷ đồng) (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Hồi tháng 5, một số đại lý từng rao bán Mitsubishi Pajero Sport 2025, phiên bản nâng cấp chưa chính thức được ra mắt Việt Nam. Được biết, những xe này được tách lẻ từ lô xe bán cho dự án, nên không được tính vào doanh số chung của Pajero Sport.

Mazda6

Tại phân khúc sedan hạng D, Mazda6 gây chú ý khi liên tiếp ghi nhận doanh số bằng 0 trong 3 tháng (5, 6 và 7). Sau 7 tháng đầu năm, mẫu xe này chỉ tiêu thụ được tổng cộng 56 chiếc; trong khi ở năm 2024, Mazda6 bán chạy nhì phân khúc, chỉ xếp sau Toyota Camry.

Phía đại lý chia sẻ, Mazda6 không bán được chiếc nào trong 3 tháng vừa qua là do đã hết hàng. Trong khi đó, nhà máy không cung cấp thêm lô mới và chưa rõ hãng có kế hoạch tạm ngừng kinh doanh hay không, nhưng trên website chính thức của hãng xe Nhật, cái tên Mazda6 vẫn hiện diện.

Mazda6 hiện hành được ra mắt Việt Nam từ năm 2020 và đến nay vẫn chưa có nâng cấp gì đáng kể. Xe được lắp ráp trong nước, có giá bán dao động 769-899 triệu đồng (Ảnh: Đình Thành).

Điều này gây lo ngại cho người dùng, bởi Mazda6 đã bị “khai tử” tại nhiều thị trường. Mẫu xe này tạm biệt khách hàng Bắc Mỹ vào năm 2021, ngừng bán tại Anh vào năm 2023 sau đó là Nhật Bản vào năm 2024.

Đến năm 2025, Mazda6 bị loại khỏi danh mục sản phẩm của hãng tại Úc do không đáp ứng được các quy định mới về tính năng an toàn. Theo một số nguồn tin, Mazda6 có thể bị “khai tử” trên toàn cầu vào năm 2026, do hãng xe Nhật đang có kế hoạch tập trung vào xe điện và SUV.

Mazda EZ-6 có thể xem là lựa chọn thay thế Mazda6. Mẫu xe điện này đã được ra mắt Trung Quốc và dự kiến sẽ được mở bán tại châu Âu và Anh Quốc dưới tên gọi “Mazda 6e” (Ảnh: Mazda).

Ngoài 3 sản phẩm kể trên, một mẫu xe dự kiến sẽ có doanh số bằng 0 trong nhiều tháng ở nửa cuối năm 2025, đó là Ford Explorer. Đầu tháng 7, có nguồn tin cho biết Explorer hiện hành đã gần hết hàng tại đại lý, và sẽ không có thêm lô mới trong năm nay.

Trên website chính thức của Ford Việt Nam, cái tên này cũng không còn xuất hiện trong chương trình khuyến mại tháng 7, thậm chí còn biến mất khỏi danh mục sản phẩm SUV. Tư vấn bán hàng cho biết, phiên bản mới có thể được đưa về vào năm sau, nhưng thông tin này chưa được hãng xe Mỹ xác nhận.