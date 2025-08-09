Đối thủ của BMW X5 bổ sung phiên bản, hạ giá khởi điểm tới 331 triệu đồng

Ngày 8/8, Volkswagen Việt Nam giới thiệu hai phiên bản mới của dòng Touareg. Mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu Đức giờ đây được phân phối với 4 biến thể, trong đó hai bản cũ đều được điều chỉnh giảm 331 triệu đồng. Chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Ghi chú Elegance 2.368.000.000 Giảm 331.000.000 Luxury 2.768.000.000 Giảm 331.000.000 Highline 3.099.000.000 Mới R-Line 3.399.000.000 Mới

Giá bán lẻ đề xuất của Volkswagen Touareg (Đơn vị: Đồng).

Như vậy, “giá trần” mới của Volkswagen Touareg đã cao hơn đáng kể so với trước (3,099 tỷ đồng), nhưng vẫn dễ tiếp cận hơn một số mẫu xe sang cùng cỡ như: BMW X5 (từ 4,099 tỷ đồng) hay Audi Q7 (từ 3,54 tỷ đồng). Touareg được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu.

Volkswagen Touareg R-Line (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Hai biến thể mới bổ sung của Volkswagen Touareg có ngoại hình được làm mới nhẹ. Lưới tản nhiệt của xe được làm mỏng hơn, nối liền với cụm đèn chiếu sáng trước kiểu mới, có công nghệ mạ trận IQ Light, dải đèn LED định vị ban ngày được đặt giữa lưới tản nhiệt.

Volkswagen Touareg Highline (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Phiên bản R-Line cao cấp nhất có ngoại thất khỏe khoắn hơn các bản thường, gồm lưới tản nhiệt sơn đen, cản trước/sau thể thao, mâm hợp kim 5 chấu kép có kích thước 20 inch, logo R-Line. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED của xe cũng có thiết kế giống đèn trước.

Volkswagen Touareg dài 4.902mm, rộng 1.984mm và cao 1.695mm (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Nội thất hai phiên bản mới của Volkswagen Touareg vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể giống hai bản cũ, nhưng được bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi, như: hàng ghế đầu chỉnh điện 18 hướng với 4 hướng đệm lưng, đệm đùi trượt dọc, nhớ ghế 3 vị trí, sưởi ấm và làm mát; điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị kính lái HUD, đèn viền nội thất 30 màu.

Trên phiên bản R-Line, các hàng ghế được bọc da Varenna với ghế phía trước có vân carbon. Ngoài ra, biến thể này còn có nhiều tiện nghi vượt trội hơn các bản thường như: cửa hít, 13 loa Dynaudio có công suất 130W.

Hai phiên bản mới của Volkswagen Touareg vẫn sử dụng khối động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 370Nm. Hộp số đi kèm là loại tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén kèm 7 chế độ lái khác nhau.

Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch, màn hình giải trí có kích cỡ 15,6 inch (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Hiện tại, thương hiệu Đức đang tập trung vào các dòng SUV và MPV, với mẫu Viloran đang là sản phẩm chủ lực doanh số. Trong thời gian tới, Volkswagen Việt Nam sẽ đầu tư thêm các dòng xe năng lượng mới (NEV), trong bối cảnh Việt Nam đang có lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Mẫu xe điện đầu tiên của Volkswagen Việt Nam có thể là ID.4, nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Thông tin được hé lộ từ Volkswagen Malaysia, trong khuôn khổ một sự kiện khai trương dây chuyền lắp ráp Audi Q7 tại quốc gia này diễn ra vào ngày 24/4.