Loạt ô tô bán chạy tháng 8: Xe điện ngày càng áp đảo tại Việt Nam

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của các thành viên giảm tới 18% so với tháng 7. Một phần nguyên nhân được nhận định do nửa cuối tháng 8 trùng với tháng Ngâu - dịp thấp điểm thường niên của thị trường. Tuy nhiên, nhiều mẫu xe điện ít chịu ảnh hưởng.

Trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 8 thì 4 vị trí đầu vẫn thuộc về các mẫu ô tô thuần điện của VinFast. Ba trong số đó ghi nhận doanh số tăng trưởng. 6 mẫu xe xăng/dầu còn lại đều ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm.

Hai mẫu xe “hút” khách nhất Việt Nam tiếp tục là VinFast VF 5 và VF 3. Trong tháng 8, cặp đôi này chỉ đổi thứ hạng cho nhau, khi doanh số của VinFast VF 3 giảm 21% so với tháng 7.

Mẫu xe giảm tiêu thụ mạnh nhất là Mitsubishi Xpander, lên tới 41,7% và tụt xuống thứ hạng cuối trong danh sách. Tuy nhiên, sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản vẫn là MPV đa dụng bán chạy nhất tại nước ta.

City ghi nhận doanh số sụt giảm 45 chiếc so với tháng 7. Các đối thủ "sa sút" nghiêm trọng hơn nên sản phẩm của Honda trở thành mẫu sedan hạng B “hút” khách nhất trong tháng 8, đồng thời quay trở lại danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường.

Ngoài Honda City, Ford Everest cũng quay trở lại bảng xếp hạng trên. Hai cái tên biến mất khỏi danh sách có Toyota Vios và Mitsubishi Xforce.

Sự trở lại của Ford Everest giúp ô tô thương hiệu Mỹ gia tăng sự hiện diện với hai sản phẩm góp mặt. Xe Việt và xe Nhật đều có 4 đại diện, xe Hàn tiếp tục “vắng bóng”.