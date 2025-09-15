Xe điện kén khách Việt “cháy đơn” tại Trung Quốc sau khi nâng cấp

Trong những dòng xe điện Trung Quốc đang được mở bán tại Việt Nam, MG4 là một cái tên tương đối mờ nhạt, thường xuyên cần đến chương trình ưu đãi tại đại lý. Có thời điểm MG4 được giới tư vấn bán hàng chào bán với mức giảm lên tới 300 triệu đồng, nhưng người dùng vẫn “thờ ơ”.

Dù được định vị là xe gầm cao cỡ B, nhưng MG4 vẫn có giá niêm yết lên tới 948 triệu đồng. Đắt đỏ, khuyết thiếu trạm sạc công cộng là những yếu tố chính khiến mẫu xe này “kén” khách tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý MG).

Tuy nhiên, thế hệ mới của MG4 lại đang “cháy đơn” tại đất nước tỷ dân. Theo thông báo của MG Trung Quốc, mẫu xe điện này đã thu về hơn 26.000 đơn đặt hàng trong vòng 15 ngày kể từ khi chính thức ra mắt thị trường nội địa.

Lượng đơn hàng này vượt quá công suất lắp ráp ước tính của hãng xe Trung Quốc (15.000 xe MG4/tháng). Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại quê nhà, SAIC (tập đoàn mẹ sở hữu thương hiệu MG) đã lên lịch tăng ca cho các công nhân nhà máy.

Thế hệ mới của MG4 được ra mắt tại Triển lãm Ô tô quốc tế Thành Đô diễn ra vào cuối tháng 8. Xe có 5 phiên bản, với giá bán khởi điểm từ 68.800 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 255 triệu đồng) (Ảnh: CnEVPost).

Đồng thời, MG Trung Quốc cũng cam kết giao xe đúng hẹn. Nếu khách hàng không nhận được xe trong vòng 39 ngày kể từ khi đặt cọc, hãng sẽ bồi thường 50 nhân dân tệ (khoảng 185.000 đồng) cho mỗi ngày trễ hẹn, với tổng khoản trợ cấp ước tính lên tới 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu đồng).

Ở thế hệ mới, MG4 có thiết kế mềm mại hơn, lược bớt những đường nét thể thao được đời cũ sử dụng. Kích thước của xe cũng thay đổi, dài hơn 108mm so với trước đây, lên tới 4.395mm; chiều dài cơ sở của xe cũng được cải thiện 45mm, lên mức 2.750mm.

Cụm đèn hậu của MG4 2025 lấy cảm hứng từ MG Cyberster, mẫu xe thể thao thuần điện cũng đang được mở bán tại Việt Nam (Ảnh: MG).

Về khả năng vận hành, MG4 mới sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu sản sinh công suất tối đa 120kW (quy đổi khoảng 161 mã lực) và mô-men xoắn 250Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 161km/h. Thông số này đang yếu hơn xe tại Việt Nam: 201 mã lực và 250Nm trên bản LUX có giá 948 triệu đồng.

Tùy phiên bản, MG4 2025 tại Trung Quốc sẽ được trang bị pin LFP có dung lượng 42,8kWh hoặc 53,9kWh, cho phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy lên tới 437km hoặc 530km, theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Các phiên bản này đều hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc 30-80% pin trong 20 phút.

Nội thất của MG4 2025 (Ảnh: MG).

Dù “hút” khách tại quê nhà nhưng chưa rõ MG4 mới có được đưa về Việt Nam không, trong bối cảnh phiên bản hiện hành không có doanh số khả quan. Thậm chí đến nay, nhiều đại lý đã không còn rao bán mẫu xe này.