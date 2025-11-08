Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 5/11 trên đường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Vượt ẩu, thanh niên đi xe máy ngã sõng soài khi gặp ô tô sang đường (Nguồn video: OFFB).

"Trong tình huống này, vì có ô tô con đang quay đầu nên xe tải đã giảm tốc độ từ trước, nhờ thế mà phanh kịp để tránh người đi xe máy ngã ra đường, chứ nếu do va chạm với xe khác ở bên kia đường, và xe tải đang đà chạy nhanh thì cực nguy hiểm. Trên thực tế đã có không ít trường hợp bị vạ oan kiểu như vậy", tài khoản Linh Anh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Đức Tiến bổ sung: "Mọi người đi xe máy nên tập phản xạ bóp cả hai phanh và bóp nhả liên tục chứ đừng bóp cứng phanh tay bên phải là rất dễ xoay xe và ngã".

Ngoài việc chạy lấn làn vượt ẩu, thanh niên đi xe máy trong clip trên đã vượt nhiều xe cùng lúc, nên bị khuất tầm nhìn, không kịp xử lý khi gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Đối với lỗi lấn làn, theo Nghị định 168/2024, người điều khiển mô tô, xe gắn máy hoặc các loại xe tương tự mô tô, xe gắn máy điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) sẽ phải chịu mức phạt tiền 600.000-800.000 đồng.

Trường hợp chạy lấn làn, sai làn gây tai nạn giao thông thì mức phạt là 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.