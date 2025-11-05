Xpander “xả hàng”, giá khởi điểm dưới 500 triệu, tăng sức đấu Limo Green

Sang tháng 11, nhiều mẫu xe được nhà phân phối đẩy mạnh ưu đãi nhằm thu hút khách hàng, trong đó có Mitsubishi Xpander. Theo đó, bản số sàn của mẫu MPV cỡ nhỏ này (phom đời cũ, xuất xưởng năm 2024) được Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, thay vì 50% như ở tháng trước.

Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 56 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất và camera lùi. Tại một số đại lý, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết khuyến mại bảo hiểm vật chất có thể quy đổi thành mức giảm 8 triệu đồng, giúp Xpander MT VIN 2024 được giảm tổng cộng 64 triệu, hạ giá từ 560 triệu xuống 496 triệu đồng.

Đây là mức giảm lớn nhất của Mitsubishi Xpander MT từ trước tới nay (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Với giá bán thực tế chưa đến 500 triệu đồng, Mitsubishi Xpander MT VIN 2024 có thể là lựa chọn đáng cân nhắc với những người dùng đang có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ, bên cạnh VinFast Limo Green. Mẫu MPV thuần điện thương hiệu Việt cũng nhắm đến tệp khách hàng này, có giá 749 triệu đồng.

VinFast Limo Green được miễn 100% lệ phí trước bạ, do là xe điện, nhưng chi phí lăn bánh vẫn cao hơn Xpander MT. Bù lại, Limo Green có hai lợi thế cạnh tranh so với mẫu MPV Nhật; đó là không gian rộng rãi ngang MPV cỡ trung và chi phí sử dụng gần như bằng 0 (nhờ chính sách miễn phí sạc của hãng).

VinFast Limo Green có khả năng di chuyển tối đa 450km sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: VF).

Việc Mitsubishi Việt Nam gia tăng ưu đãi cho Xpander MT có thể xem là động thái gia tăng sức cạnh tranh, sau khi mẫu xe này bị “cắt mạch” số 1 phân khúc MPV suốt 3 năm. Trước đó vào tháng 9, VinFast Limo Green giao được 2.120 xe, vượt qua con số 1.792 chiếc của Xpander.

Đây cũng là nỗ lực “dọn kho” của hãng xe Nhật khi năm 2025 đã dần kết thúc, mà Xpander vẫn tồn bản MT VIN 2024. Mẫu xe này được nâng cấp giữa vòng đời vào cuối tháng 9, nhưng hãng chỉ phân phối bản cao cấp nhất của phom mới (AT Premium), nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Hai bản thấp hơn có phom đời cũ là MT (số sàn) và AT (số tự động). Trong đó, Xpander AT chỉ còn xe VIN 2025, vẫn được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương với mức giảm 60 triệu đồng, đi kèm gói bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá 8 triệu đồng.

Dù là sản phẩm mới nhưng trong bối cảnh thị trường có xu hướng chạy đua ưu đãi, Mitsubishi Xpander AT Premium 2025 liên tục được nhà phân phối áp dụng khuyến mại kể từ khi mở bán. Trong tháng 11, phiên bản này vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ quy đổi thành mức giảm 66 triệu đồng, đi kèm gói bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá 10 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander AT Premium 2025 (phom mới) tinh chỉnh nhẹ thiết kế ngoại thất, nâng cấp màn hình giải trí lớn hơn và thêm tính năng an toàn. Giá bán của xe chỉ tăng 1 triệu lên mức 659 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Sau 9 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander vẫn đang là mẫu MPV bán chạy nhất thị trường, với lũy kế doanh số đạt 12.438 chiếc. VinFast Limo Green có doanh số tháng 9 vượt Xpander, nhưng do “sinh sau đẻ muộn”, nhiều khả năng vị trí MPV bán chạy nhất năm 2025 vẫn sẽ thuộc về Xpander.

Theo giới chuyên gia, cục diện của phân khúc MPV từ năm 2026 có thể sẽ rất khác. Vị thế độc tôn của Xpander nhiều năm qua đang bị đe dọa bởi một sản phẩm có lợi thế cạnh tranh đặc biệt.