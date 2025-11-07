Chở trẻ em trên ô tô: Sử dụng "thiết bị an toàn" như thế nào là phù hợp?

Điều 10 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô, không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Ghế trước trên ô tô là vị trí nguy hiểm nhất trong trường hợp xảy ra va chạm, vì khu vực này thường tiếp xúc trực tiếp và gần với các chướng ngại vật hoặc nguồn gây tai nạn nhiều hơn so với ghế sau (Ảnh minh hoạ: Way).

Luật này giải thích "thiết bị an toàn" cho trẻ em là thiết bị có khả năng đảm bảo an toàn khi trẻ em ngồi hoặc nằm trên ô tô, được thiết kế với mục đích giảm các nguy cơ chấn thương khi xe đột ngột giảm tốc hoặc xảy ra va chạm, bằng cách hạn chế tối đa sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Theo hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, bao gồm một số loại như sau:

Với trẻ dưới 2 tuổi, sử dụng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe. Điều này dựa trên nguyên tắc khi có lực tác động từ phía trước, lực va chạm sẽ dàn đều trên toàn bộ phần lưng của trẻ, qua đó giảm tối đa tác động khi cơ thể trẻ nhỏ còn yếu và dễ bị tổn thương.

Các loại thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô (Minh hoạ: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia).

Với trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi), dùng ghế nôi hướng về phía sau xe giảm rủi ro tử vong hoặc chấn thương nặng tới 90% (so với trẻ không có thiết bị an toàn). Việc đặt nôi hướng về sau xe cũng giảm rủi ro gặp chấn thương nặng/tử vong xuống 5 lần so với đặt hướng về phía trước.

Với trẻ từ 2-6 tuổi, cơ quan này khuyến cáo dùng ghế được thiết kế riêng cho trẻ em.

Khi trẻ khoảng 6-8 tuổi, ghế trẻ em có thể trở nên chật chội, cần cân nhắc chuyển sang ghế nâng.

Với trẻ 8-10 tuổi, có thể chuyển sang đệm nâng.

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) khuyến cáo trẻ em nên tiếp tục sử dụng ghế nâng hoặc đệm nâng cho đến khi cao 1,45 mét.

Về việc xử lý vi phạm, theo Nghị định 168/2024, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế, mức phạt đối với hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái ô tô hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô theo quy định là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.