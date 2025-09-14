SUV hạng A Hàn Quốc có bản giá rẻ, thêm áp lực cạnh tranh cho Raize, Venue

Từ tháng 9, Kia Sonet được hãng xe Hàn Quốc bổ sung phiên bản mới có giá 499 triệu đồng, thấp hơn 40 triệu đồng so với giá khởi điểm cũ. Giờ đây, mẫu SUV cỡ A này có tổng cộng 4 lựa chọn, chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Ghi chú 1.5 AT 499.000.000 Mới 1.5 Deluxe 539.000.000 - 1.5 Luxury 579.000.000 - 1.5 Premium 624.000.000 -

Giá bán lẻ đề xuất các phiên bản của Kia Sonet (Đơn vị: Đồng).

Kia Sonet được lắp ráp trong nước (Ảnh: Đại lý Kia)

Giá “trần” của Kia Sonet vẫn cao nhất phân khúc A-SUV nhưng giờ đây, mẫu xe Hàn Quốc đã có giá khởi điểm dễ tiếp cận ngang, thậm chí là rẻ hơn các đối thủ. Hyundai Venue có giá dao động 499-539 triệu đồng, Toyota Raize được niêm yết ở mức 510 triệu đồng, VinFast VF 5 có giá 529 triệu đồng.

Điều này có thể tạo thêm áp lực cạnh tranh cho Toyota Raize và Hyundai Venue, bởi Kia Sonet đang là mẫu SUV hạng A thuần xăng bán chạy nhất Việt Nam. Nếu tính thêm xe điện, VinFast VF 5 đang áp đảo toàn bộ những sản phẩm này.

Doanh số tháng 7 của phân khúc SUV đô thị cỡ A (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phiên bản mới của Kia Sonet có ngoại hình giống biến thể tiêu chuẩn cũ (Deluxe). Ở bên ngoài, xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng trước dạng halogen, đèn định vị ban ngày và đèn hậu dạng LED, mâm hợp kim 16 inch 2 tông màu, gương chiếu hậu vẫn có tính năng chỉnh/gập điện.

Nội thất sẽ là khu vực cắt giảm trang bị chính để có mức giá như trên. Cụ thể, bản tiêu chuẩn mới của Sonet sở hữu điều hòa chỉnh cơ, chìa khóa cơ thay vì đề nổ nút bấm, do đó không còn tính năng đề nổ từ xa. Bù lại, xe vẫn có ghế da, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Bản tiêu chuẩn của Kia Sonet vẫn có một số trang bị tiện nghi hiện đại hơn Toyota Raize và Hyundai Venue (Ảnh: Đại lý Kia).

Bên dưới nắp ca-pô của phiên bản này vẫn là khối động cơ xăng, dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra 113 mã lực và 144Nm.

Trang bị an toàn của xe vẫn có một số tính năng cơ bản như: phanh chống bó cứng, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, camera lùi và 2 túi khí. So với bản Deluxe, biến thể này thiếu cảm biến lùi.