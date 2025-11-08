Nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng vì che, dán biển số

Chiều 8/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản xử phạt với N.Q.A. (SN 2003, trú tại xã Hòa Xá, TP Nội) do có hành vi điều khiển xe máy gắn biển số sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe.

Lái xe N.Q.A. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, anh A. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 6/11, người dân phản ánh tới số điện thoại của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội về việc, tài xế xe máy BKS 29A2-044.xx có hành vi dán sticker che biển số trên đường Khuất Duy Tiến (TP Hà Nội). Ngoài ra, hình ảnh vi phạm của nam tài xế còn bị người dân đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh vi phạm của nam tài xế (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 7 đã làm rõ được tài xế vi phạm. Ngày 8/11, CSGT đã mời anh N.Q.A. đến trụ sở để làm việc.