Honda ra mắt mô tô đầu tiên trên thế giới có công nghệ siêu nạp bằng điện

Trong khuôn khổ triển lãm EICMA 2025 diễn ra tại Milan (Ý), Honda đã giới thiệu bản thử nghiệm của mẫu V3R 900 E-Compressor. Điểm độc đáo ở chiếc xe là công nghệ siêu nạp điện lần đầu xuất hiện cho xe hai bánh, bên cạnh khối động cơ V3 hoàn toàn mới được hãng xe Nhật Bản phát triển.

Honda V3R 900 E-Compressor mang kiểu dáng naked-bike, được phát triển dựa trên mẫu CB1000R và từng được giới thiệu tại kỳ triển lãm EICMA 2024 (Ảnh: Honda).

Khối động cơ V3 của Honda có kết cấu máy 75 độ, đi kèm một bộ siêu nạp điều khiển điện tử. Thiết kế này giúp xe đạt mô-men xoắn lớn ngay từ dải vòng tua thấp, hứa hẹn những cú “nhồi ga” phấn khích.

Hãng xe Nhật chưa công bố thông số chi tiết của cỗ máy này, nhưng cho biết chiếc V3R 900 có sức mạnh ngang các mẫu mô tô 1.200cc. Đồng thời, bộ siêu nạp điện đem lại khả năng giảm phát thải và đốt cháy hiệu quả, qua đó giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Dù là bản thử nghiệm nhưng nhiều chiếc Honda V3R 900 E-Compressor này đã có độ hoàn thiện cao, có thể sớm được phát triển thành xe thương mại (Ảnh: Honda).

Về trang bị, dựa vào những hình ảnh được công bố, có thể thấy bản thử nghiệm của Honda V3R 900 E-Compressor sở hữu khung xe dạng mắt cáo, đèn LED trước, đèn định vị LED, bộ mâm hợp kim 17 inch, gắp đơn phía sau, màn hình điện tử trên ghi-đông.

Xe được trang bị bướm ga điện tử (ride by wire), cùm công tắc bên trái có nhiều nút bấm điều hướng, có thể sẽ được sử dụng để điều chỉnh các chế độ khác nhau (Ảnh: Honda).

“Dàn chân” trước của chiếc Honda V3R 900 E-Compressor gây chú ý với hệ thống giảm xóc hành trình ngược (Upside-down). Khi được phát triển thành xe thương mại, “tân binh” này có thể sẽ sử dụng phuộc Showa BPF 43mm, trang bị tiêu chuẩn trên một số mẫu mô-tô 1.000cc của Honda.

Hệ thống phanh trước dạng đĩa đôi khá lớn, kích thước có thể lên tới 310mm theo nhận định của một số người dùng am hiểu trong lĩnh vực mô tô. Cặp cùm phanh theo xe có thiết kế dạng hướng tâm (radial), đến từ thương hiệu Nissin và tích hợp công nghệ chống bó cứng ABS.

Thiết kế và trang bị của xe hoàn toàn có thể thay đổi ở phiên bản thương mại (Ảnh: Honda).

Công nghệ siêu nạp điện trên mô tô của Honda được giới truyền thông quốc tế đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt. Điều này có thể mở ra trào lưu mới ở thế giới hai bánh, khi “cuộc chơi” hiệu suất cao có hướng đi phát triển mới.

Sự xuất hiện của Honda V3R 900 E-Compressor cũng khơi gợi nhiều hứng thú của người chơi mô tô Việt Nam. Dải sản phẩm xe phân khối lớn của hãng xe Nhật tại nước ta đang khá đầy đủ, với các mẫu xe trải dài từ phân khúc “nhập môn” (300cc) cho tới 1.000cc.