VinFast bắt đầu lắp trạm đổi pin xe máy điện, thao tác nhanh ngang đổ xăng?

Trạm đổi pin cho xe máy điện bắt đầu được VinFast triển khai tại một số khu vực ở Hà Nội. Khác với mô hình trưng bày trước đó trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm, trạm thực tế lắp đặt đợt này là loại có 6 khoang chứa pin (slot) cho mỗi tủ.

Một trong những trạm đổi pin xe máy điện đầu tiên được VinFast lắp đặt có 4 tủ, sức chứa 24 viên pin (Ảnh: Đình Nam).

Thiết kế của những trạm đổi pin này cũng có phần khác với mô hình trước đó. Mặt trước vuốt về phía sau, các khay pin có thêm cửa. Những chi tiết còn lại cơ bản được giữ nguyên, từ màu sơn cho đến cách sắp xếp vị trí đổi pin hay màn hình thao tác.

Trạm đổi pin xe máy điện của VinFast được trang bị camera giám sát (Ảnh: Đình Nam).

Để sử dụng trạm đổi pin xe máy điện của VinFast, người dùng cần sở hữu các dòng xe đổi pin của hãng. Phí thuê pin là 200.000 đồng/tháng, mỗi xe lắp được tối đa 2 pin. Xe vẫn có thể sạc tại nhà, còn khi đổi tại trạm thì phí là 9.000 đồng/pin (đã kèm sạc điện).

Theo ước tính của các chuyên gia, khi cộng các chi phí lại thì việc sử dụng xe điện sẽ ngang hoặc rẻ hơn so với xe xăng, đặc biệt với những người có nhu cầu di chuyển nhiều.

Theo công bố trước đó của VinFast, mỗi viên pin đổi tại trạm có dung lượng 1,5kWh, cho khả năng di chuyển 85km (điều kiện gần như lý tưởng) sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: Đình Nam).

Màn hình thao tác của trạm đổi pin xe máy điện VinFast có chức năng thanh toán, thông báo khay pin còn trống và số lượng pin đã sạc đầy. Để sử dụng, người dùng cần đăng nhập trên ứng dụng điện thoại của hãng xe Việt và lựa chọn “Đổi pin”, sau đó quét mã QR trên màn hình.

Kế đến, hệ thống sẽ hiển thị vị trí khay pin còn trống (thông qua đèn báo hiệu tại các khay đựng pin) để người dùng cắm pin cũ. Sau khi xác nhận thành công, trạm sẽ trả lại pin mới đã sạc. Tổng thời gian thực hiện ước tính cho các bước khoảng 1-2 phút, nhanh gọn không kém việc đổ xăng.

Trạm đổi pin xe máy điện của VinFast hứa hẹn mang tới nhiều tiện ích cho những người dùng có nhu cầu di chuyển cao, và những khách hàng đang sinh sống tại những nơi không tiện sạc điện (Ảnh: Đình Nam).

Ngoài VinFast, Honda cũng áp dụng hình thức đổi pin với mẫu xe máy điện cho thuê CUV e:, thực hiện tại một số đại lý ủy quyền chính hãng (HEAD). Tuy nhiên, không phải HEAD nào cũng có pin để đổi cho khách và cũng chủ yếu chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Cuối tháng 7, TMT Motors từng tuyên bố đầu tư mạnh vào lĩnh vực xe máy điện. Doanh nghiệp này cho biết sẽ mở bán 5 mẫu xe máy điện vào quý IV, đồng thời xây dựng hệ thống trạm sạc và đổi pin công cộng, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới.

Mô phỏng trạm đổi pin TMT tại Việt Nam (Ảnh: TMT Motors).

Có thể thấy, “sân chơi” của các dòng xe máy điện tại Việt Nam đang có xu hướng cạnh tranh bằng trạm đổi pin. Điều này phù hợp với định hướng “xanh hóa” tại nước ta, khi Nhà nước dần nghiên cứu những quy định hạn chế xe xăng, tiến tới thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Trong đó, VinFast đang thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm với hướng đi này. Hãng xe Việt dự kiến sẽ triển khai 50.000 trạm đổi pin xe máy điện trong năm nay, và hoàn tất toàn bộ hệ thống (150.000 trạm) trong 3 năm tới.

Theo VinFast, các dòng xe máy điện có thể đổi pin sẽ có thiết kế và trang bị tương tự các sản phẩm hiện hành, chỉ khác biệt ở khoang chứa pin và thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp hoặc đổi ở các trạm công cộng.

Loạt xe máy điện đổi pin của VinFast được phân biệt trong tên gọi bằng hậu tố "Max". Trong đó hãng dự kiến tung sản phẩm mở màn là Evo Max giá 20 triệu đồng, dự kiến mở bán trong năm nay. Các mẫu tiếp theo là Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng) và Drift Max (39,9 triệu đồng).